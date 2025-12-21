Nejdražší z center vzdělávání v kraji. Semily se dočkají moderního pavilonu

Budoucí zedníci, hasiči a instalatéři se budou vzdělávat v moderním centru. Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v únoru příštího roku.
Výstavba dvoupodlažního pavilonu střední školy v Semilech by mohla začít v únoru příštího roku. | foto: vizualizace Digitronic CZ

„Přestavbou projde i třípodlažní budova dílen a součástí jsou i rozsáhlé venkovní úpravy v celém areálu. Díky investici získá naše škola moderní zázemí odpovídající potřebám výuky v 21. století,“ nastínil ředitel školy Petr Holubička.

Výstavba vzdělávacího centra vyjde na téměř 186 milionů korun. Projekt je nejdražším z center vzdělávání, do kterého Liberecký kraj do současnosti investoval. Dotace pokryje zhruba třicet procent ceny.

„Škola se dočká přístavby nového dvoupodlažního pavilonu, stavebních úprav stávajících prostor či garáží a také parkovacího přístřešku, cvičné požární věže s rozběhovou dráhou a požární nádrže,“ vylíčila Jitka Skalická, krajská radní pro resort školství a sportu.

Nový pavilon by měl studentům začít sloužit v roce 2027. „Tento projekt je klíčovým krokem k posílení odborného vzdělávání v našem kraji a umožní žákům získávat dovednosti, které jsou žádané na trhu práce,“ dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

