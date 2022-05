Sdílená kola se do Liberce nevrátí, město nechce dotovat provoz

Růžová sdílená kola byla v Liberci k zapůjčení po dvě sezony, v letech 2018 a 2019. Pak firmě Rekola skončila zkušební doba a město s ní už dál smlouvu neprodloužilo kvůli ceně.

Teď měla růžová kola vystřídat po Liberci šedivá, pro změnu od společnosti Nextbike, která bikesharing provozuje ve 24 městech po celé České republice. Jenže ani ta se v ulicích krajského města zřejmě neobjeví. Důvodem je opět cena.

Za sto kol, která by si lidé měli půjčovat po Liberci od jara do podzimu, chtěla firma Nextbike od města 1,1 milionu korun. Rada města se ale na dohodě s firmou neshodla.

„Problém není v tom, aby tu sdílená kola byla. Ale mělo by to být stejné jako v případě sdílených koloběžek, které tu jsou od loňska a město to nic nestojí. Bikesharing je byznys plán soukromé firmy. Pokud si oni vyhodnotí, že se jim provoz sdílených kol vyplatí, tak je to v pořádku, ať si tu jezdí. Jen si nemyslím, že by obzvlášť v dnešní době mělo město někomu tu službu dotovat,“ sdělil radní Petr Židek (ODS).

Podle něj jsou navíc elektrické koloběžky od firmy Bolt pro Liberec vhodnější. „Co vidím, tak jsou hodně oblíbené, mnohem méně překáží v ulicích a lidé se na nich snadněji pohybují než na kole, s ohledem na kopcovitý terén, který tu je,“ dodal Židek.

Odmítnutí kol kritizuje opozice

Odmítnutí sdílených kol naopak kritizuje opozice. Město by podle ní mělo víc tlačit na sdílenou mobilitu. Návrat kol by uvítal i primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

„Já jsem byl pro, aby se tu sdílená kola znovu objevila. Sám jsem je využíval. Koloběžky považuji spíše za zdroj zábavy, vyjádření určitého freestylového způsobu života, kterému fandím. Ale kolo vnímám jako dopravní prostředek, jde o doplněk k městské hromadné dopravě,“ okomentoval Zámečník.

Příspěvek přesahující jeden milion korun požaduje Nextbike kvůli tomu, aby uživatelé mohli mít 15 minut jízdy zdarma, tak jako to bylo u růžových kol.

„Politika obou bikesharingových společností je v tomto stejná. Vždy jim města přispívají, aby mohli lidé po určitou dobu jezdit bezplatně. Je to motivace k tomu, aby lidé kola využívali a ekologicky se dopravovali po městě. Mně to dává smysl. Myslím, že by si Liberec jako páté největší město v Česku takovou službu zasloužil,“ zmínil primátor.

Ne všude ale tento model funguje. Například v Olomouci, Pardubicích nebo Hradci Králové se platí i za první půlhodinu, a to 24 korun. V Praze stojí jízda do 30 minut 30 korun. V Liberci bylo zvykem neplatit nic za první čtvrthodinu jízdy. I teď s tím návrh počítal, zóna by ale platila jen pro centrum města.

Zájem o kola klesl

V prvním roce byl o sdílená kola v Liberci poměrně velký zájem. V roce 2018 jich bylo 60 a každé kolo mělo v průměru denně tři výpůjčky. Další rok už bylo kol k zapůjčení 100, ale zájem opadl o 43 procent.

Hlavním důvodem bylo, že kola už nešlo odkládat, kde si člověk zamanul, ale musela se odstavovat do předem určených stojanů, které například v okrajových částech města vůbec nebyly. V roce 2020 chtěla radnice k běžným kolům přiobjednat i dvacet elektrokol s ohledem na kopcovitý terén v Liberci. Nabízená cena dva miliony se ale radnici zdála příliš vysoká.

Nakonec se podařilo usmlouvat podíl města na 800 tisíc tím, že místo požadovaných 20 elektrokol by jich po Liberci bylo k zapůjčení jen 10. Než se ale mohla sezona sdílených kol rozjet, přišel covid a město použilo peníze na nákup ochranných pomůcek.