Sdílená kola jsou na severu hitem, města chtějí i ta s elektrickým pohonem

V loňském roce zaznamenala společnost Nextbike, která sdílená kola v krajském městě provozuje, meziroční nárůst výpůjček o 77 procent. Lidé tímto dopravním prostředkem loni absolvovali přes 14 tisíc jízd. Z toho průměrně více než dva tisíce měsíčně a 73 denně.

„Je to skvělá zpráva a pozitivní trend, na kterém je možné dále stavět. Potenciál projektu je však stále mnohem výše a věříme, že další optimalizací míst a efektivnějším rozvozem kol toho můžeme příští rok dosáhnout,“ stojí v analýze, kterou firma Nextbike pro město vypracovala.

Až půl hodiny zdarma

Přes 90 procent ze všech výpůjček netrvalo více než 15 minut, a vešlo se tedy do bezplatného limitu. Ten by letos liberecká radnice chtěla kvůli zvýšenému zájmu zdvojnásobit na půlhodinu.

„Tím by se jízda měla stát pro uživatele pohodovější a ti méně zdatní ujedou delší vzdálenost zdarma. Ukazuje se, že 15 minut může být limit pro spousty nových potenciálních uživatelů, kteří nechtějí platit za jízdu nad rámec. Proto chceme jít se společností Nextbike touto cestou,“ předesílá náměstek primátora pro územní plánování, majetkoprávní záležitosti a sport Adam Lenert.

„Vždy je co zlepšovat, ale celkově se plní naše předpoklady o tom, že sdílená kola jsou oblíbeným doplňkem městské mikromobility,“ dodává náměstek s tím, že chystané prodloužení lhůty nebude mít vliv na cenu, kterou za službu město zaplatí.

Nejčastěji se kola půjčovala v okolí terminálu Fügnerova a vlakového nádraží, vedle cyklostezky u Nisy nebo v místě univerzitního kampusu. Nejvíce výpůjček bylo v červnu a srpnu.

Podobně jako loni nebude ani v letošním roce možné parkovat s koly na sídlištích. Jejich počet by měl zůstal stejný a po stanicích jich bude rozmístěných celkem 150. „Jednotlivé stanice jsou nyní vyhodnocované a na začátku jízdní sezony budou upravené dle připomínek a poznatků z posledních dvou let,“ zmiňuje možné změny v rozmístění stanovišť Lenert.

Jízda kolem přehrady

V kraji jsou sdílená kola dále také v Jablonci nad Nisou, kde je lidé využívají ještě více než v krajském městě. Oproti roku 2023 tady vzrostl počet výpůjček o 42 procent a uživatelská základna se rozrostla o 55 procent. Celkem si kolo lidé vypůjčili ve 40 tisících případech, z toho přes 5 tisíc cyklistů za měsíc a 176 denně. K dispozici měli 130 kol a 38 stanic, podobně jako v Liberci zde měřila průměrná jízda 1,2 kilometru. Nejčastěji využívané stanice se nacházely v okolí zdejší přehrady.

„Hypoteticky, kdyby ti, kdo využívají sdílené kolo, na něj přesedli od volantů svých vozů, ušetřilo by se 7 805 kilo CO 2 . Stejné množství by po dobu jednoho roku vstřebával les s 358 vzrostlými stromy,“ zamýšlí se jablonecká náměstkyně pro životní prostředí a strategii Lenka Opočenská.

Do budoucna zvažují obě města vzhledem k náročnému terénu také částečné zařazení elektrokol. Například Liberec však zatím podle Adama Lenerta naráží na limity jejich ceny, neboť elektrokolo vychází zhruba pětkrát dráž než běžné kolo.