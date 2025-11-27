Péče o krajinu, vzdělávání a zapojování veřejnosti do ochrany přírodního a kulturního dědictví. Takový cíl má nově založené ekocentrum v regionu Ralska, které je součástí tamního geoparku. První projekt, se kterým ekocentrum odstartovalo svoji činnost, bylo sázení starých odrůd jabloní a hrušní, do kterého se zapojili žáci ze základních škol v Mimoni a Novém Boru.
„Symbolicky jsme spojili začátek činnosti ekocentra s akcí, která propojuje přírodu, krajinu i lidi. Sázení stromů představuje krásný příklad, jak lze vzdělávání proměnit v konkrétní čin,“ přiblížila ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.
Žáci ovocné stromy vysazovali u zaniklé obce Svébořice a Česká Novina v bývalém vojenském prostoru. Třeba z Mimoně se do projektu zapojilo téměř čtyřicet dětí z obou budov tamní školy.
„Nejprve bylo potřeba vykopat stromky vysázené v loňském roce, které se bohužel neujaly. Na jejich místo pak děti vysadily nové ovocné stromy,“ píše učitelka Kateřina Knězů na stránkách školy.
Ekocentrum sídlí v Mimoni
Žáci si mohli vyzkoušet i správnou techniku sázení v lese, která se liší od výsadby v zahradě. „Děti se seznámily s postupem, při němž se k ochraně kořenů používá pletivo chránící stromky před hraboši a dalšími škůdci,“ popsala Knězů. Výsadba podle geoparku pomůže obnovit krajinný ráz a podpoří místní biodiverzitu.
Nové ekocentrum má sídlo v Mimoni, kde mají dvě učebny. Ty poslouží pro environmentální výuku, workshopy a veřejné přednášky. Lektoři ale dochází i přímo do škol nebo na školní zahrady.
„Geopark Ralsko klade důraz na terénní výuku, přímé pozorování a praktické činnosti v krajině, takže mnoho programů se realizuje také pod širým nebem. Učíme se o krajině v krajině a s krajinou,“ vysvětlila Mrázová.
Podpora šetrného cestovního ruchu
Geopark připravuje programy pro školy více než deset let. „V posledních letech se tato oblast rozvinula natolik, že vznik samostatného ekocentra byl přirozeným krokem,“ doplnila ředitelka Mrázová. Zaměřují se na všechny stupně škol a každoročně se jich účastní stovky žáků. Geopark dlouhodobě spolupracuje s necelými třiceti školami.
Vzdělávací programy geopark staví na badatelském přístupu. Žáci pozorují, měří, porovnávají a vyvozují závěry přímo v terénu. Podle geoparku se tak učí chápat, jak přírodní procesy utvářejí krajinu a život v ní. V ekocentru se věnují taky vzdělávání a metodické podpoře učitelů.
Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo
„Ekocentrum usiluje o porozumění přírodě a krajině v souvislostech, vysvětluje, jak spolu souvisejí geologické podloží, tvar reliéfu, voda, půda, biotopy i způsob lidského hospodaření,“ uzavřela ředitelka.
Geopark Ralsko dlouhodobě usiluje o zpřístupnění bývalého vojenského prostoru šetrnému cestovnímu ruchu a vzdělávání a je držitelem certifikátu Národní geopark. Zároveň je členem Rady národních geoparků.