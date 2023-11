Samovýčep piva umí zkontrolovat i občanku. Zákon prodej alkoholu ale zakazuje

Za šálení smyslů mohou žízniví turisté v Ralsku považovat menší stavbu s dřevěným molem příznačně pojmenovanou Samovýčep. Není tu obsluha, nehrají zde na provozní dobu. Stačí mít s sebou peníze, chytrý telefon, hodinky či platební kartu. A výměnou za občanský průkaz si kromě ochuceného Birellu načepují dokonce i pivo. Mnozí z nich netuší, že protizákonně. Ostatně nemyslí si to ani jeden z majitelů nově otevřeného samoobslužného výčepu v Hvězdově.

Soused, který se inspiroval v zahraničí, přišel za Lukášem Folprechtem s nápadem na vybudování samovýčepu. Samotná stavba jim zabrala přes měsíc. Museli dodržet hygienické požadavky kvůli správnému skladování nápojů, o požehnání žádali kromě stavebního úřadu i obec. Náklady na samoobslužný výčep, který obklopuje pár domů, povětšinou ale spíš lesy a rybníky, odhaduje Folprecht asi na sto tisíc korun. Přesto, že se na sociálních sítích dočkal projekt podpory nejen pivařů, sem tam v komentářích zaznívají i varovná slova.

„Jak zamezíte prodeji alkoholu mladistvým?“ „Je to úplně zakázané.“ „První bonz, kontrola a všechna práce přijde vniveč. A přitom tak super nápad,“ neubránili se pochybnostem uživatelé Instagramu a Facebooku. Jiní jsou z představy neomezeného výdeje nápojů nadšení a zajímají je spíš praktické věci jako – čím se dá platit, jak funguje čtečka občanek a co je v nabídce za pivo.

Právě distribuce alkoholu je podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) oprávněným důvodem k obavě o osud podobných výčepů bez obsluhy.

„Část samovýčepů je z pohledu zákona automat na výdej potravin a legislativa je nastavena tak, že pomocí automatu není možné prodávat alkohol. Pokud by byl v restauraci, kde je personál, tak to problém není. Pokud je to někde v lese a v nabídce je alkoholické pivo, provozovatel má problém zajistit zákonné podmínky,“ upozorňuje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Uzavření nebo dohled personálu

Jakmile by inspekce obdržela podnět na samovýčep, který by podmínky nesplnil, měla by povinnost vykonat kontrolu. „Pokud by se potvrdil tento stav, museli bychom uložit zákaz, nebo omezit provoz na dobu, kdy může být přítomný personál. Zákon nám jinou možnost nedává,“ doplňuje.

Obdobný výčep funguje od letoška také u jablonecké rozhledny Petřín. Zákazník přijde, vybere si nápoj, sám si jej načepuje a zaplatí. Výčep hojně sloužil přes léto během různých akcí. Jeho provoz hodnotí Ondřej Petrák, který zastává pozici vedoucího směny v nedaleké restauraci, jako bezproblémový. V samotoči, jak ho nazývá, by ale zákazníci hledali pivo marně.

„Kdyby tam byl alkohol, tak by mohl přijít patnáctiletý kluk a dát si plzeň, to nejde. Alkohol tam podáváme jen při akcích, když je přítomna osoba starší 18 let,“ osvětluje.

V srpnu zavřeli inspektoři SZPI samoobslužný výčep v Rakové u Konice na Prostějovsku, který se těšil velké oblibě. Lidé si zde čepovali piva z Velkorakovského minipivovaru. Inspektory ale neobměkčila čtečka občanských průkazů, která měla zabránit zneužití alkoholu mladistvými, ani kamery, které pivovar nechal nainstalovat.

Čtečka dokladů ani kamery nestačí

Také v Hvězdově spoléhají na čtečku, kterou osobně zkoušeli. Funguje prý dobře. Na dvou rozích je nadto kamera s detekcí pohybu. „Striktně je sledujeme, takže máme velký přehled o tom, kdo se tam zrovna pohybuje. Potravinářská inspekce se k samovýčepu staví, že je to automat, já s tím nesouhlasím a přikláním se k verzi, že jde o stravovací službu, když nabízíme rozlévané nápoje. Musím mít hostinskou činnost, je to provozovna,“ utvrzuje se v názoru na legálnost samovýčepu jeho spolumajitel Folprecht. Věří, že dodrželi všechny podmínky, které jsou na provozovatele kladené.

Čtečka dokladů, do které musí zákazníci toužící po pivu v Hvězdově vložit občanský průkaz, ale SZPI nestačí. Alkoholické nápoje v automatech prodávat nelze, nehledě na zařízení, které dokáže ověřit věk. Výjimky nejsou. Nadto zákon podle Kopřivy zakazuje prodávat alkohol lidem, kteří už jsou zjevně ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou nebo osobám, u nichž se předpokládá, že by po požití mohly někoho ohrozit na zdraví nebo poškodit něčí majetek.

„Toto nelze zajistit instalací čtečky dokladů. Bez ohledu na to, zda zařízení na prodej či výdej alkoholických nápojů spadá do kategorie prodejních automatů, je na provozovateli zařízení, aby zajistil dodržení výše uvedených podmínek,“ říká Kopřiva.

„Bezedný kelímek“ utne majitel na dálku

Na podobné situace jsou prý v Hvězdově připraveni. Podnapilým lidem, kteří by neznali svou míru a chtěli by si dopřát „bezedný kelímek“ piva, překazí provozovatel zábavu na dálku. Navíc se dočkají upozornění, že už jim zařízení nápoj neprodá. „Nechal jsem si nainstalovat vzdálený přístup, kdekoliv na světě jsem schopen to vypnout na dálku,“ argumentuje Folprecht. Děti snažící se zneužít doklady, aby se dostaly k alkoholu, opilci, dožadující se dalšího piva, ti všichni budou na kameře. Jakmile je provozovatel uvidí, samovýčep vypne.

Pokud by inspekce přišla na kontrolu a přese všechny snahy jim prodej piva zatrhla, tak by výčep nezavřeli. Provozovali by jej i nadále, jen by Bernarda vyměnili za limonádu ve víře, že se v blízké budoucnosti spojí lidé, kteří samoobslužným výčepům fandí, a budou chtít řešit tuto problematiku ve velkém. Podmínky a pravidla, co se smí a nesmí, si sice Folprecht nastudoval, problém vidí ale v nejednotném výkladu českých institucí. Konkrétně SZPI a hygienické stanice, které podle něj vnímají dotčenou legislativu odlišně.

„Jsme mezi dvěma kameny, mezi institucemi, které se v tuhle chvíli nedokážou dohodnout. Jedna hlásí, že jde o automat, druhá, že je to provozovna. V zákoně je to nedořešené,“ konstatuje Folprecht.

Půllitr piva za 50 korun

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) shrnuje, že tento typ provozoven nedozoruje, protože podle zákona o veřejném zdraví nenaplňují definici stravovací služby. „Nepovažujeme takovýto automat ve volném prostoru bez sezení za stravovací službu, a tudíž není v naší kompetenci dozor nad ním,“ oznamuje mluvčí KHS LK Zuzana Balašová.

Samovýčep v bývalém vojenském prostoru Ralsko pojede v testovacím režimu do neděle, potom se otevře znovu na jaře příštího roku. Původně lákal kolemjdoucí na holbu, bernarda jedenáctku nebo na ochucený birell. Za půllitr piva do jeho útrob lidé vkládají 50 korun, za nealko 45 korun. Časem by holbu mohla nahradit regionální piva.

Přes zimu čeká výčep čištění a zaizolování, opětovné spuštění je plánované na jaro. A od května by měl získat v boji za čepování piva důležitého partnera - v jeho bezprostřední blízkosti se má otevřít výdejní okénko s obsluhou.

Málokdo umí pivo dobře načepovat

O kvalitě piva v samovýčepech kdesi na samotě má pochybnosti sládek svijanského pivovaru Petr Menšík. Se správným skladováním a točením piva bojují mnohé výčepy v restauracích, dodržování spousty hygienických předpisů, kterými jsou svazované hospody a restaurace, považuje například v lese za nemožné. Proto svijanský pivovar samovýčepy na takových místech neprovozuje, ani se k tomu nechystá. Jejich obdobou je oblíbený samovýtoč, nad ním však na pořádaných akcích bdí profesionálové.

„Zákazníci si sami čepují pivo, ale z výčepů, které v zázemí obsluhují profesionální technici. Čepují do perfektně čistého skla a pod vedením našich výčepních mistrů. To má smysl. Pro pivaře je to atrakce a zároveň si vyzkoušejí, že výčepní v jejich oblíbené hospůdce to nemá zase tak jednoduché,“ míní Menšík.

Česká pivní kultura, která spočívá v setkávání nad pivem, se v jeho očích z hospod přesouvá do garáží nebo pergol na zahrádkách. I to považuje za formu samovýčepu. „Tenhle trend tu je a my přemýšlíme, jak pomoci našim zákazníkům i tyto samovýčepy udržet v čistotě a jak jim předat zkušenosti se správnou péčí o pivo, výčep, sklenice,“ vyjmenovává. Málokdo podle něj totiž umí pivo opravdu dobře načepovat. Natož laik, byť nadšený.

Jak správně načepovat šnyt, mlíko nebo perfektní hladinku detailně popsal například sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka: