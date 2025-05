„Podle nás je to jedna z nejpovedenějších Hřebejkových komedií, protože se dotýká zkoumání české národní povahy ve složité době protektorátu. Myslím si, že scénář filmové předlohy je výborně napsaný,“ míní dramaturg Jiří Janků.

„Je potřeba se díky historii trošku poučit z chyb. Mám pocit, že v poslední době se nám to příliš nedaří. Protože to, co se ve světě kolem nás děje, je toho důkazem.“

Příběh Josefa a Marie Čížkových, kteří ve svém bytě ukrývají židovského uprchlíka Davida Wienera, je podle zástupců divadla napínavý, dojemný a groteskní zároveň. S jemnou nadsázkou ukazuje každodenní realitu protektorátu plnou drobných dilemat, která rozhodují o životě a smrti.

„Na půdorysu velice vážné doby se řeší důležité věci skrze humor. To nám přišlo nejcennější,“ domnívá se Janků, který si je vědom toho, že diváci budou hru srovnávat s filmovou předlohou. „Film měl hvězdné obsazení a my dělali všechno pro to, abychom filmovou předlohu zahodili. Rozebírali jsme jednotlivé situace a jejich podstatu od nuly.“

Komplikace před zkoušením

Tvůrci se ještě před samotným zkoušením museli popasovat s komplikací v podobě nečekaného přeobsazení jedné z hlavních rolí.

„Původně plánovaný představitel Horsta Tomáš Impseil se zranil dva dny před začátkem zkoušení tak, že musel okamžitě na operaci. Proto jsme povolali Viktora Javoříka, jinak člena souboru Vinohradského divadla. Jsme rádi, že ho tady máme. Během pár zkoušek se naprosto propojil s našimi herci. Ta symbióza a souhra je úžasná,“ těší Jiřího Janků.

A co na to Javořík, představitel kolaboranta Horsta Prochasky? „Baví mě obhajovat padouchy, a to skrze humor, který je mi velmi blízký.“ Tragikomedie Musíme si pomáhat má premiéru dnes večer v Malém divadle.