Klasická díla i české premiéry. Šaldovo divadlo slibuje nabitý program

Nadcházející sezona, která vypukne v září, ponese podtitul Za obzor. „Budeme šplhat do výšin, ze kterých dohlédneme až za obzor. Ano, až tam chceme společně s našimi diváky putovat. Protože oni jsou naše síla, oni jsou páteř naší divadelní rodiny. Jsou to právě diváci, kteří dávají našemu konání smysl,“ vysvětluje název sezony ředitelka divadla Linda Hejlová Keprtová.

V repertoáru zůstávají desítky stávajících titulů, zároveň se diváci mohou těšit na další příběhy plné emocí, a to od intimních dramat přes historická témata až po rodinná dobrodružství a taneční modernu.

Baletní soubor přinese v sezoně 2025/2026 trojici nových titulů, které zrcadlí životní příběhy, moderní choreografické trendy i nadčasovou estetiku. „Budeme potěšeni, když se diváci vydají společně s námi objevovat dosud neprobádané taneční obzory. Naším cílem je i nadále spojovat tradici s inovací a přinášet publiku výjimečné zážitky prostřednictvím rozmanitého baletního repertoáru,“ říká šéfka baletu a choreografka Marika Mikanová.

Balet Frida, Hory a údolí, Butterfly Effect

První baletní premiérou bude strhující taneční vyprávění Frida, které přinese náhled na život a tvorbu mexické malířky 20. století Fridy Kahlo.

V únoru uvede balet autorskou inscenaci Hory a údolí, kterou připravuje Lucy Macphail, mladá choreografka původem ze Skotska.

Režisér a choreograf Adam Sojka následně vytvoří pro Malé divadlo fascinující taneční inscenaci Butterfly Effect inspirovanou teorií chaosu.

Opera Tosca, Figarova svatba či Svatební košile

Soubor opery Divadla F. X. Šaldy osloví diváky čtyřmi novinkami. „Nová operní sezona přináší výjimečné tituly, nezapomenutelné hlasy a inscenace, které posouvají hranice divadelního umění,“ říká šéf opery Karol Kevický.

Hned v září se diváci mohou těšit na novou komickou operu Porucha na lodi Nautilus inspirovanou verneovským dobrodružstvím kapitána Nema. Na sklonku roku uvede opera jedno z nejproslulejších děl světového operního repertoáru, a to Pucciniho Toscu. Jde o tragický příběh lásky, žárlivosti a politické moci.

V březnu soubor poprvé scénicky nastuduje kantátu Antonína Dvořáka Svatební košile podle balady K. J. Erbena. Působivé vokálně-instrumentální dílo bude plné líbezných duetů i monumentálních sborových pasáží. Operní sezonu završí na konci května 2026 komediální klenot Figarova svatba W. A. Mozarta.

Součástí operní nabídky budou rovněž symfonické koncerty DFXŠ. V prosinci se uskuteční slavnostní Vánoční koncert a na jaře Velikonoční koncert, které představí klasické duchovní i světské skladby v podání sólistů, sboru a orchestru liberecké opery. Jedinečným projektem bude červnový Koncert dvou dirigentů, na němž se jako dirigent kromě Zbyňka Müllera představí také sbormistr Tadeáš Tulach.

Činohra Sedm silných příběhů

Činoherní soubor Divadla F. X. Šaldy nabídne sedm silných příběhů, propojených odvahou klást aktuální otázky a reagovat na současné dění ve společnosti.

„Připravili jsme pro naše diváky sedm výjimečných inscenací, které nás zavedou do různých koutů světa, do různých epoch i vnitřních krajin duše. Sezonu jsme stavěli s důvěrou v sílu příběhu – v to, že dobré divadlo má schopnost rozesmát i znejistět, pohladit i bodnout. Vybrali jsme tituly, které nám připadají naléhavé, silné i lidské a věříme, že je s námi bude chtít sdílet co nejvíce diváků,“ říká šéfka činohry Kateřina Dušková.

Diváky proto čeká strhující drama o střetu umělce s vládnoucí mocí Molière, Přelet nad kukaččím hnízdem podle stejnojmenného románu Kena Keseyho nebo Létající dítě od začínajícího umělce Eliáše Gaydečky.

Chybět nebude ani romantická komedie podle ikonického románu Jane Austenové Pýcha a předsudek, dramatizace úspěšného románu Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta, psychologicky propracovaná detektivka se slečnou Marplovou Rozbité zrcadlo či tajemný příběh žen s magickou silou podle skutečných událostí Žítkovské bohyně.