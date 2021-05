Bití vězňů? Nesmysl, hájí své kolegy dozorce z rýnovické věznice

„Fyzicky nepřiměřeně trestali vězně. Zatím evidujeme třicet případů, kdy k tomu mělo docházet. Není ani vyloučeno, že počet trestně stíhaných ještě rozšíříme,“ uvedla mluvčí GIBSu Ivana Nguyenová s tím, že dozorci by v případě prokázání viny před soudem mohli být odsouzeni na tři až deset let vězení.

Dalším 14 dozorcům a jednomu vychovateli pak hrozí ještě kázeňský postih za mírnější přečiny, kdy například špatně prováděli osobní prohlídky nebo špatně střežili vězně. Ti v rámci trestního stíhání nefigurují.

„K selhání jednotlivců došlo už dřív, ale případ, kdy by se vyšetřovalo tolik dozorců, ten je skutečně výjimečný,“ podotkla republiková mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.

Podle zdroje uvnitř věznice je osm z patnácti dozorců postaveno mimo službu, zbylí chodí do práce, neboť nahradit tak vysoký počet zaměstnanců by věznice nedokázala. „Při té první vlně obvinění poslali dotyčné domů, sebrali jim plat. Když se pak obvinění rozšířilo i na dalších sedm lidí, tak ty jen přeřadili a nechali je dál sloužit. Většina dozorců tam má obrovské přesčasy, lidí je málo, takže je museli nechat v práci,“ potvrdil zdroj MF DNES.

Na případ násilí a šikany páchané na vězních upozornila nejen samotná věznice, podněty dostalo od samotných odsouzených i státní zastupitelství, které má nad věznicí dohled. „Ve většině případů šlo o velmi nepřiměřené reakce dozorců na chování vězňů, kdy ti kupříkladu křičeli nebo demolovali zařízení věznice,“ upřesnil Martin Tvrdík, státní zástupce, který nad případem vykonává dozor.

Časté zneužívání hlásky

Typickým příkladem, kdy docházelo k bití vězňů, bylo podle GIBSu zneužívání takzvané „hlásky“, neboli komunikátoru mezi odsouzenci a dozorci. Zařízení v podobě tlačítka a interkomu slouží k přivolání dozorce do cely, využívá se však jen v akutních případech.

MF DNES hovořila s jedním z dozorců v rýnovické věznici, který potvrdil, že zneužívání hlásky ze strany vězňů patří k velmi častým jevům. „Přestavte si to, že bydlíte v paneláku a za noc vám někdo čtyřikrát zazvoní na zvonek. Kvůli ničemu. A když to udělá popáté, tak tam prostě jdete a zjednáte si pořádek,“ svěřuje se dozorce, jehož jméno redakce nezveřejní.

Zároveň ale odmítá, že by bití vězňů bylo plánovaným chováním dozorců. „Na tisíc procent žádný dozorce nevleze do cely a nezačne mlátit vězně jen proto, že se blbě vyspal. Všude jsou kamery i odposlechy. Většina chlapů má odslouženo přes dvacet let, ti chtějí mít klid a jít brzo do služebního důchodu s výsluhami a nebo tam jsou naopak mladá ucha, co se vězňů sami bojí,“ dodává dozorce.

V Rýnovicích si odpykává dvanáctiletý trest za sexuální zneužívání doktor Jaroslav Barták, jsou tu i doživotně odsouzení, například sériový vrah Oto Bidereman, člen Kolínského gangu, který zavraždil pět lidí. Zavřený tu byl i nejznámější český vězeň Jiří Kajínek, jemuž v roce 2017 udělil prezident milost. Právě Kajínek se ani dříve netajil tím, že v Rýnovicích jsou porušována práva vězňů.

Většina dozorců je slušných, tvrdí Kajínek

Zjištění GIBSu ho tedy nyní nepřekvapilo. „Znám nespočet případů, kdy tam někoho zbili. Většinou to začíná šťárou, kdy dozorci převrátí celu vzhůru nohama, všechno zpřeházejí a vysypou na zem kafe i cukr. Pak chtějí po vězni, aby si to uklidil, ale tomu se nechce. Tak ho zmlátěj. Do záznamu napíšou, že je napadl, když demoloval zařízení cely. Zatímco je vězeň u lékaře, jdou na prázdnou celu a tam třeba rozbijou umyvadlo, aby to sedělo,“ svěřil se MF DNES Kajínek.

Zároveň připustil, že většina dozorců jsou slušní. „Když se vězeň chová slušně, nemá tam žádný problém. Bohužel je tam pár lidí, co si léčí komplexy, na ty když narazí třeba hloupější vězeň, tak je problém na světě,“ doplnil Kajínek. Rýnovická věznice odmítla jeho slova komentovat.