Agresoři použili při rvačce pepřový sprej, napadení si ošetřili oči mlékem

Incident začal v úterý krátce po 18. hodině. Z prodejny Enapo v Jižní ulici ve Stráži pod Ralskem odcházel s nákupem sedmadvacetiletý muž. Jakmile vyšel ven, dostal ránu pěstí do obličeje od jednatřicetiletého útočníka, který tam na něj čekal.

„Agresor využil momentu překvapení, strhnul ho na zem, křičel na něj nejrůznější nadávky a chtěl ho dál bít,“ popisuje událost policejní mluvčí Ivana Baláková.

Napadený mladík se ale brzy vzpamatoval a začal se úspěšně bránit. Když měl násilníka na lopatkách, zasáhla proti němu ze zálohy útočníkova kamarádka a nastříkala mu do obličeje plnou dávku pepřového spreje. Potom dvojice z místa utekla.

Mladší muž následně odešel domů. „Jakmile jeho rodina uviděla, že je odřený, potlučený a poloslepý od pepřáku, společně se rozhodli, že si s útočníkem musí promluvit,“ pokračuje policejní mluvčí. Oba muži se znali, jednadvacetiletá přítelkyně napadeného totiž byla v minulosti partnerkou útočníka.

Přítelkyni napadla útočníkova kamarádka

Mladík se s přítelkyní a otcem vydal do ulice, kde útočník bydlí. Když je muž spatřil, přiběhl ke svému sokovi z předchozí potyčky a také on mu nastříkal pepřový sprej do obličeje. Příchozí dívka mezi ně následně vstoupila, aby se znovu nepoprali, ale i ona dostala dávku pepřového spreje do očí od agresorovy kamarádky, která se pak do ní pustila pěstmi.

„Útočníkovi navíc přispěchal na pomoc ještě jeho stejně starý kamarád a poskakoval kolem té mely s dřevěnou hokejkou, se kterou nejméně jednou praštil partnerku mladšího muže,“ upozorňuje Baláková.

Po bitce se všichni odebrali domů. Napadený pár se cestou zastavil v obchodě, kde si každý z nich koupil krabici mléka, aby si vypláchli oči od účinků pepřového spreje.

„Pomohlo to, protože když k nim dorazila Zdravotnická záchranná služba, kterou si sami zavolali, shledala, že už její zásah není nutný,“ zmiňuje mluvčí.

Celý incident bude mít dohru u soudu. „V této souvislosti jsme už zahájili úkony trestního řízení pro přečin výtržnictví, ze kterého podezříváme neznámou slečnu a oba muže ve věku jednatřicet let,“ dodává Baláková.