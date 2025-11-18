Řidič byl pozitivní na kokain, u spolujezdce našli policisté drogu v ponožce

  15:28,  aktualizováno  15:28
Přes osm gramů kokainu našli policisté v autě, které namátkově kontrolovali v Doksech na Českolipsku. Řidič měl pozitivní výsledek testu na omamné látky. Balíček s drogou, která byla zabalená v ponožce, patřil spolujezdci.
Policisté našli v autě balíček s kokainem.
Policisté našli v autě balíček s kokainem. | foto: Policie ČR

Policisté kontrolovali auto Kia Niro v Doksech v polovině srpna v brzkých ranních hodinách, o případu informovali až nyní.

„Řidič byl nejprve vyzván k předložení dokladů. Po ztotožnění jej policisté dále vyzvali k provedení dechové zkoušky a orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, s čímž muž souhlasil,“ říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu vyšla negativní, zato druhý test vyšel pozitivní na kokain.

„Samotného řidiče to překvapilo a souhlasil s odběrem krve v nemocnici. Vzhledem k této skutečnosti policisté využili svého oprávnění a provedli prohlídku vozidla. Při ohledání interiéru hlídka objevila v přihrádce na brýle ukrytou ponožku, ve které se nacházel igelitový sáček s bílým práškem,“ pokračuje Jeníčková.

Policisté našli v autě balíček s kokainem.

Přivolaný technik zjistil, že se jedná o kokain, což později potvrdila i odborná analýza.

Sáček s látkou vážil 8,53 gramu. K vlastnictví balíčku se vzápětí přiznal splujezdec řidiče.

Za přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu v množství větším než malém nyní osmadvacetiletému muži hrozí až dva roky ve vězení.

