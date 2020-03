Bojují o přežití, přesto liberecké podniky vaří zdarma pro záchranáře

Na telecím guláši s karlovarským knedlíkem si záchranáři, kteří se v boji s koronavirem prakticky nezastaví, pochutnali díky libereckému bistru Omam. „Zavolají nám, my jim to nachystáme a oni si pro to přijedou,“ popisuje jednoduchý způsob zásobování majitel bistra Amar Shata.

O obědy zdarma pro záchranáře, hasiče nebo třeba vojáky je střídavý zájem. „Jeden den jsme jich vydali asi pět, jiný zhruba patnáct.“

Zájemci se přitom nemusí nijak legitimovat. „Stačí mít uniformu, ta je sama o sobě dost vypovídající,“ říká s nadsázkou majitel bistra, které už delší dobu pomáhá znevýhodněným lidem.

„Rok a půl jsme zapojeni do projektu Zavěšená káva, zavěšený oběd. To znamená, že lidé zaplatí dva obědy, jeden si dají a poukázku na druhý pověsí na zeď. Lidé, kteří jsou na tom hůř, potom můžou přijít a ten oběd si dát.“

Přestože Omam prodává alespoň přes okénko obědy i běžným zákazníkům, v pondělí vyhodnotí, jak v omezeném režimu pokračovat. „Takhle je to neudržitelné. Když vám klesnou tržby o 85 procent, je to hodně znát. Budeme jednat s majitelem domu, jak se k tomu postaví. Buď skončíme, nebo se pojede dál,“ uzavírá Shata.

Hamburgery, zákusky i sirupy

Ocenit práci záchranných složek se rozhodly liberecké restaurace Organza a Street Pho. I ty tak nabízejí oběd složený z nápoje a jednoho jídla zdarma. „Lidé v první linii mají náš velký obdiv,“ vysvětluje majitel restaurací Jakub Vaniš.

Se solidární akcí přichází i přesto, že jeho podniky bojují o přežití. Aktuálně funguje kuchyň, jídla se pak vydávají okénky nebo přes doručovací službu.

Snahu restaurací a dalších dodavatelů sami záchranáři vítají. „Snažíme se našim zaměstnancům chod v práci co možná nejvíce zpříjemnit,“ říká mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev a vyjmenovává, na čem dalším si posádky zdarma pochutnaly.

„Zástupce Burger Kingu přivezl na naši odloučenou základnu ve Vesci oběd, který se skládal z hamburgrů a pití. Pekařství Bláha dovezlo zákusky a dorty, Jan Vokurka ze společnosti Kitl zase přivezl sirupy pro celý kraj.“

Na obědy od dobrovolníků si však záchranáři musí nechat zajít chuť. „Vše bereme od prověřených dodavatelů, nemůžeme si dovolit v této době přijmout potraviny nebo oběd od fyzických osob. To se na nás nemůže nikdo zlobit,“ zakončuje Georgiev.