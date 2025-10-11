Zájemci mohou podávat své nabídky do 9. ledna 2026. „Chceme najít spolehlivého partnera, který dokáže prostor oživit moderní gastronomickou nabídkou a zároveň zajistí kvalitní služby při akcích pořádaných v areálu,“ vysvětlil náměstek primátora pro správu majetku Petr Roubíček, který restauraci v objektu Eurocentra považuje za důležitý prostor pro společenský a kulturní život města.
Město pronajímá 384 metrů čtverečních – restauraci s barem, kuchyni se zázemím i skladovací prostory. Součástí je také předzahrádka poblíž letní scény. Smlouva s novým nájemcem má platit od 1. září 2026.
„Nájemní smlouva se uzavře na dobu tří let s možností prodloužení o další dva roky. Minimální výše nájemného pro výběrové řízení činí 35 tisíc korun měsíčně včetně daně,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Fričová s tím, že prohlídky jsou možné po dohodě.
Nového nájemce vybere rada města v lednu příštího roku. Následně (po ukončení stávající spolupráce s Restaurací Pod Rampou) se město pustí do nezbytných oprav a úprav interiéru.