Dopravní peklo v Liberci eskaluje, po tunelu kvůli opravě zavřou i důležitý most

„Děláme prakticky všechno nejdůležitější najednou, abychom pro Liberec způsobili jen jednu komplikovanou stavební sezonu. Stavbu jsme zasmluvnili za zhruba čtvrt miliardy korun a trvat bude do konce letošní stavební sezony,“ říká k opravě tunelu tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

„V tuto chvíli rekonstruujeme tunel ve směru na Děčín. Předpokládáme, že v červenci budeme dopravní režim překlápět a začneme se technicky věnovat té protější straně,“ předesílá Rýdl.

Dle jeho slov není opravovaný tunel pouze dopravní tepnou Liberce, ale také celého Libereckého kraje. Podle posledního sčítání dopravy tu projelo zhruba 50 tisíc aut denně. Za celých třicet let pak dokonce 530 milionů vozidel. „Když se vrátím do toho denního počtu, tak z těch 50 tisíc aut je zhruba 8 tisíc aut nákladních. To znamená, že zatížení této dopravní části je skutečně enormní,“ konstatuje mluvčí.

V tunelu dochází během oprav například k obnově asfaltových vozovek, zádržného systému, dopravního značení nebo k výměně technologie zásobování elektrickou energií.

Liberecký tunel na silnici I/35 prochází největší rekonstrukcí za více než 30 let svého provozu. (14. dubna 2025)

„Právě jsme začali sanací tunelu, která spočívá v tom, že dojde k otryskání veškerých barev a porušených betonů. Následovat bude oprava výztuže, sanační hmoty a konečně na závěr celkový nátěr,“ upřesňuje aktuální náplň prací Miroslav Slatinka ze společnosti Eurovia, která je zhotovitelem zakázky.

Nájezdy se uzavřou

Velká rekonstrukce se dotýká také mostu přes Švermovu ulici a nově zasáhne ještě most přes Košickou ulici u Babylonu. Na rychlostní silnici tak od 20. dubna nebude možné najet ze Šumavské ulice ani Malou nákladní.

Kromě toho se řidiči v Liberci aktuálně musí denně vypořádávat také s uzavírkami ulic U Močálu, Kunratická, Riegrova nebo Vítězná. Uzavírka v ulici Čechova skončí během velikonočních svátků.

„Oprava tunelu je samozřejmě zásadní zásah do dopravy ve městě. Chápeme a respektujeme, že je to nezbytné. Pro běžnou veřejnost je radnice automatickým pachatelem všeho, nicméně samotná koordinace prací v tunelu potvrzuje, že to celé probíhá už více než dva roky,“ vysvětluje liberecký náměstek primátora pro technickou správu a IT Jiří Šolc.

„Aktuálně třeba to, co se děje v ulici Čechova, kde teplárna zakopává své parovody, je přesná ukázka naší dobré koordinace. Tam jsme totiž jejich zhotovitele donutili trochu více zrychlit, aby to měl hotové, až se to tady zavře a řidiči to mohli objíždět tamtudy. Není to jednoduché, ale děláme maximum, co je možné,“ reaguje Šolc na kritiku současné dopravní situace ve městě ze strany občanů.