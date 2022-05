U Nisy se usadily nutrie, Liberec chce cedulemi omezit krmení

Na první pohled jsou to roztomilá zvířátka, na která se děti vydrží koukat hodiny a rodiče je v tom ještě podpoří. Nutrie, kterým se v posledních týdnech zalíbilo na řece Nise v Liberci, ale mohou způsobit zdravotní trable.

„Nutrie mohou přenášet nemoci, ale nebojí se napadnout i menší děti a domácí mazlíčky. Současně vytlačují původní živočichy a stavěním nor mohou způsobit sesuvy půdy, případně pády stromů,“ říká mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Město proto hledá možnosti, jak zbrzdit růst jejich populace. „V tuto chvíli zvažujeme umístění informativních cedulí k řece s upozorněním na nevhodnost krmení nutrií. Samozřejmě to neřeší aktuální početní stav,“ upozorňuje Kodymová.

Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody jsou nutrie říční jedním ze sta nejhorších invazivních druhů. Pocházejí z Jižní Ameriky, odkud se do Československa dostaly v roce 1924 jako kožešinová zvířata. Nutrie pak chovaly stovky farem.

Řada zvířat v průběhu let z chovů uprchla, někteří chovatelé je vypustili do přírody sami. Nutrie se pak v české krajině velmi dobře adaptovaly. A v posledních letech se jim obzvlášť dobře daří.

Nutriím přejí teplé zimy

„Na vině jsou teplé zimy. Kdyby byly zimy jako dřív, tak vymřou,“ vysvětluje vedoucí záchranné stanice Archa v Liberci Ivana Hancvenclová, které často lidé volají a chtějí nutrii odchytit.

„Ale to my neděláme. Takové případy řešíme pouze v situaci, kdyby to zvíře bylo zraněné nebo uvázlé. Ale nejsme deratizační firma, která má speciální klece,“ zmiňuje Hancvenclová a popisuje, jak takové klece vypadají.

„Jedná se o sklopce, do kterých se nutrie nalákají na potravu a pak se usmrtí. Je to ale jen dočasné řešení, protože nutrie se po tocích přesouvají. Odchytají se na jednom místě, ale další jsou už o kus dál,“ přibližuje.

Problémy s nutriemi potvrzuje i mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Podle ní zatím situace v Liberci není tak vážná jako například v Hradci nebo Mladé Boleslavi.

„V Hradci jsou celé kolonie. Když jsme opravovali břeh na soutoku Labe a Orlice, museli jsme je nechat odstěhovat,“ uvádí.

Lidem hrozí parazitózy

Nutriím se v Liberci nejvíc líbí na řece Nise podél cyklostezky. Denně je tam pozorují desítky lidí. „Viděli jsme maminu s malýma a pohled to byl boží,“ neskrývá nadšení Nikola Haraszti.

Zatímco někteří pozorovatelé si vystačí s pohledem na mokré kožíšky, jiní nosí nutriím mrkve a další pochutiny. Ti odvážnější je dokonce servírují přímo z ruky. A to se nelíbí veterinářům.

„Upozorňujeme lidi, že není vhodné nutrie krmit. Je to nežádoucí, protože když mají dostatečný přísun živin, tak se rychle rozmnožují. Pro veřejnost je to pak nebezpečné v tom, že při kontaktu hrozí parazitózy či podobné typy onemocnění,“ upozorňuje ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta.

S nutriemi válčil i Český ráj. Problémy s kolonií u rybníku Vidlák se ale podařilo odstranit. „Vyřešila to autoregulace a dnes už tam není ani jedna nutrie. Původně jsme se chtěli domluvit s myslivci, kteří by je vystříleli, ale vyřešilo se to samo,“ poodhaluje vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Co se skrývá pod pojmem „autoregulace“? „Mám takové zkazky, že je někdo vychytal. Údajně šlo o člověka, jehož otec má rád maso z nutrií,“ dodává Klápště.