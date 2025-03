Slavnou Rampu vystřídá Stage. Bubeník Krucipüsku otevře v Jablonci nový klub

„Rozhodl jsem se k tomu vrátit už před nějakou dobou. Asi před půl rokem jsem o otevření podniku přemýšlel, protože mi přišlo, že to tu na severu Čech začíná mizet. A často mi volaly kapely, že nemají kde hrát a jestli nemám nějaký prostor, kde by šel udělat koncert. Takže jsem začal pátrat a vymýšlet, co a jak dál,“ vysvětluje bubeník a syn frontmana kapely Krucipüsk Tomáš Hajíček mladší, co stálo za jeho návratem k provozování hudebního klubu.

„Když jsem si potom přečetl, že bude výběrové řízení na provoz bývalého Klubu Na Rampě, měl jsem jasno. Mám to tam rád, znám ho, byl jsem tam x krát. Začal jsem nad tím přemýšlet a řekl jsem si, že to je docela dobrá výzva. Myslím, že ten klub má ještě daleko větší potenciál, než jak se doposud využíval a je to přesně taková velikost klubu, jakou lidi chtějí,“ míní Hajíček a dodává, že bývalým provozovatelům v čele s Milenou Bauerovou a její rodinou zároveň děkuje za mnohaletou práci a přínos.

Klub Na Rampě byl jedním z nejstarších převážně hudebních klubů v republice. Za téměř tři dekády svého fungování hostil na svých prknech přední české i světové muzikanty. Za jeho koncem stál dlouhodobě nižší počet návštěvníků, finanční ztráty i nesrovnalosti s městem.

„Po každém tání sněhu spojeným s deštěm zatéká do sálu mezi techniku i diváky. S tím je spojená nefunkčnost promočené tepelné izolace a velké tepelné ztráty. Za příslušné energie platíme celoročně neúměrně vysoké částky. V pořádku není ani systém vytápění a vzduchotechniky, přepětí v elektroinstalaci nebo popraskané podlahy. V poslední době je komunikace s pronajímatelem objektu složitá,“ přiznal koncem listopadu Martin Bauer mladší, jednatel společnosti Sundisk, která Rampu provozovala.

První rok „na rozjezd“

Provoz nového klubu chce Hajíček odstartovat letos v září. Jak sám přiznává, první rok bude „na rozjezd“. Programy podobných klubů se dle jeho slov sestavují zpravidla rok dopředu, a je tak nyní těžké některé kapely do podzimu sehnat. Rád by ale, aby byla náplň klubu různorodá, měla jistý přesah a oslovovala všechny generace.

„Tenhle klub má daleko větší potenciál, než měl Bunkr. Je čistý, suchý, má okna. I proto tam bude prostor dělat spoustu dalších věcí krom koncertů, mejdanů a nějakých diskoték. Je možnost z toho udělat kulturní centrum, kde se budou moci odehrávat i přednášky, firemní večírky, divadelní představení nebo stand upy. V týdnu tu pak zase budou moct být školy nebo kroužky,“ představuje si Hajíček.

Město vybíralo nového provozovatele ze dvou zájemců. Do výběrového řízení se kromě Hajíčkovy společnosti Pacca přihlásil ještě Lažanský Grunt z Lažan. Komisi zaujal muzikant především díky bohatým kontaktům v hudební branži, zkušenostem s provozem klubu a jasnou představou o podzimním programu.

Po stížnostech předchozího provozovatele se klub nyní dočká ze strany města také nutné rekonstrukce. „V současné době jsme před podpisem nájemní smlouvy a dohodou o úpravách prostoru,“ upřesňuje jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček