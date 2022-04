Ralsko odmítá přijít o letiště. Armádu tu zpátky nechceme, říká starosta

Nebude to jednoduché rozhodování. Do konce května chce znát Liberecký kraj názor obcí kolem bývalého vojenského prostoru Ralsko na to, že by se část lokality znovu vrátila ministerstvu obrany, potažmo Vojenským lesům a statkům.

Konkrétně jde o letiště v Ralsku a přilehlé pozemky, které jsou od roku 2007 ve vlastnictví kraje. První oficiální jednání už proběhlo. Schůzky se kromě zástupců kraje zúčastnili i náměstci ministryně obrany Daniel Blažkovec a Filip Říha a nový ředitel Vojenských lesů a statků Roman Vohradský.

Podle něj nemusí mít obce ani turisté obavy, že se převodem pozemků stane z Ralska opět zakázaná zóna.

„Vojenské lesy a statky jsou připraveny zachovat takzvaný měkký turismus a dále jej rozvíjet budováním volnočasových prvků, naučných stezek nebo cyklotras. Veřejnost by tak neměla v zásadě přijít o nic, na co byla doposud zvyklá,“ informovala o schůzce tisková mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková.

Letiště pro cvičení armády

Samotné letiště chce ministerstvo obrany využívat pro občasná cvičení armády. „Nemělo by tam být žádné stálé vojenské zařízení, ani se nemá obnovit provoz letiště. Armáda tam chce cvičit jen příležitostně,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Tím si ale není jistý starosta Ralska Miloslav Tůma. Tomu vadí, že ke schůzce nebyl nikdo z města přizván. S převodem pozemků zpět na stát rozhodně nesouhlasí.

„Pokud tu chce ministerstvo obrany cvičit čtyřikrát až pětkrát za rok, nechápu, proč vyžaduje převod majetků. Může uzavřít memorandum s Libereckým krajem, že v určité dny bude letiště vyhrazeno pro vojenská cvičení. Nejsem si jistý, jestli může někdo ze současné vlády deklarovat, že letiště bude příštích pět, deset let bez leteckého provozu. Armádu tu zpátky nechceme,“ tvrdí Tůma.

Záměr se nelíbí ani dalším obcím a městům sdruženým v Mikroregionu Podralsko. Petici proti využití letiště armádou podepsalo za uplynulých 14 dní skoro 1200 lidí.

„K Ralsku se stát po zániku vojenského prostoru zachoval macešsky, nejhůř ze všech opuštěných vojenských újezdů. Obec i občany stálo mnoho úsilí tyto nespravedlnosti překonat. Kraj si prosadil převod letiště na sebe, ač Ralsko mělo připravený plán na jeho využití. A teď ho chce vrátit armádě. To je lumpárna!“ zlobí se bývalý krajský zastupitel a zastupitel Ralska Miloš Tita.

Bezúplatný převod nepřipadá v úvahu

Podle hejtmana Půty ale bezúplatný převod pozemků na Vojenské lesy a statky nepřipadá v úvahu. Jen do revitalizace prostoru a demolic objektů po sovětské armádě vložil kraj téměř 100 milionů korun.

„Velkou část letiště navíc chceme využít pro výrobu obnovitelné energie a zeleného vodíku ze solárních panelů. Také je třeba zmínit investiční hodnotu těch pozemků, protože to je do budoucna velmi zajímavá rozvojová plocha,“ řekl Půta.

O tom, jak dál s letištěm, musí rozhodnout krajští zastupitelé. Předtím chce ale kraj jednat se starosty z Mikroregionu Podralsko, které sdružuje 23 obcí. „Je jasné, že to nebude otázka jen jednoho jednání, protože to rozhodnutí je velmi závažné,“ dodal Půta.