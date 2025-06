Z dat, která má Liberec za šest měsíců měření k dispozici, vyplývá, že v průměru 16 procent řidičů ve vybraných lokalitách denně překračuje povolenou padesátikilometrovou rychlost. Současně se ale podle vedení města ukazuje, že přístup motoristů je zodpovědnější než dříve. Mělo k tomu přispět i loňské zavedení měření v ulici Dubice pod Ještědem.

„Dříve překračovalo rychlost ve městě cca 33 procent řidičů, zatímco nyní jsme, díky nasazení všech informativních radarů, dokázali to číslo snížit na polovinu. V případě represivního radaru přímo v ulici Dubice došlo ke snížení dokonce z původních 75 procent překračování rychlosti na pouhé jedno procento,“ zdůraznil primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

„Smyslem měření není pronásledovat řidiče a za každou cenu je pokutovat. Cílem je prevence a zájem zlepšit bezpečnost v dopravě. Chceme zklidnit ty, kteří zákonem stanovený limit 50 kilometrů v hodině překračují a ohrožují tím zdraví a životy nás všech,“ poznamenal Zámečník.

Radar splnil účel

S výsledky měření, která probíhala od loňského září do letošního února, je primátor spokojený. Především mnohými řidiči kritizovaný represivní radar v ulici Dubice prý splnil svůj účel.

„Důvodem osazení radaru nebylo získání peněz, ty mohou mít až sekundární efekt a použili jsme je třeba na nákup autobusů. V současnosti je zde ale taková míra dodržování rychlosti, že se pouze pokryjí náklady na fungování radaru. V žádném případě to nemá žádný ekonomický efekt pro rozpočet města,“ podotkl primátor.

Kritikům, kteří umístění radaru v tomto úseku nevítali, nebo jim vadilo jeho příliš přísné měření, dále Zámečník připomněl, že se v místě nachází čtyři přechody pro chodce.

„Statistiky mluví jasně. Při předepsané rychlosti 50 kilometrů v hodině má šanci přežít střet s autem 8 z 10 chodců. Při rychlosti 55 kilometrů už je to pouze 5 osob a při 60 kilometrech nepřežije 9 z 10 lidí. Když někdo argumentuje tím, že jel „jen“ o 3 až 4 kilometry za hodinu rychleji, neměli bychom nad tím mávnout rukou,“ pokračoval primátor. Zároveň vyvrátil informace o tom, že by se provoz kvůli radaru přesunul do ulice Ještědská. Zde naopak počet aut prý meziročně klesl.

Rychlost překračoval skoro každý

Také v ulici Hejnická v Krásné Studánce se překračování rychlosti výrazně snížilo. Z původních 90 procent hříšných řidičů je aktuálně 12,5 procenta. „Na žádost místní komise se rada města už dříve rozhodla i tady v Hejnické ulici osadit represivní radar, protože ten informativní v podstatě zabral, ale ne dostatečně,“ předeslal Zámečník s tím, že by radar měl začít měřit ostře již od letošního září.

Další informativní měření Městské policie Liberec probíhalo například v ulicích Plátenická, Zahradní, Puškinova, Česká, Horská nebo Dobiášova. „Jsou i úseky, kde informativní radar nezabírá, a jsou tak adepty na možné umístění radaru represivního. Jedná se o ulice Švermova, Žitavská, Hrádecká a Volgogradská,“ vyjmenoval primátor.

Od loňského léta je zatím informativní radar na žádost obce také na frekventovaném hlavním průtahu Oldřichovem v Hájích. Po opravě zdejší silnice, která proběhla před několika lety, místem jezdili řidiči podle starostky obce ještě rychleji než dřív.

„Těch úseků, kde jsou dlouhé rovinky a řidiči jezdí nepřiměřeně rychle, tu máme několik. Obyvatelé, kteří bydlí přímo u silnice, radar chtějí a vítají. Naopak ostatní, kteří bydlí dál, jedou na návštěvu nebo Oldřichovem jen projíždí, ho samozřejmě nechtějí,“ objasnila už dříve místní starostka Jana Šťastná.

Kvůli aktuální uzavírce silnice III/2904 by zdejší radar měl být v ostrém provozu až po úplném otevření komunikace letos na podzim.