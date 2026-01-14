Ptačí chřipka u volně žijících kachen na Jablonecku. Veterináři varují chovatele

Tři uhynulé ptáky předali Krajské veterinární správě pro Liberecký kraj (KVSL), která je postoupila k laboratornímu vyšetření v Praze, aby se vyloučila nákaza ptačí chřipkou a Newcastleskou chorobou.
„Dne 13. ledna byl na KVSL doručen protokol o zkoušce s prokázanou vysoce patogenní aviární influenzou (HPAI) subtyp H5N1,“ informovala krajská veterinární správa, podle níž v oblasti deseti kilometrů od Novoveského koupaliště nyní existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy také do chovu drůbeže nebo ptactva drženého v zajetí.
Chovatelům proto doporučuje důsledné dodržování biologické bezpečnosti v jejich chovech.
|
Sever Čech hlásí další výskyt ptačí chřipky, virus udeřil na kraji Liberce
„Ta spočívá zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou pro chované ptáky nejčastějším zdrojem nákazy,“ upozornila KVSL.
Krmivo a napáječky by měly být umístěné v budovách nebo pod přístřešky, aby je nemohl kontaminovat trus volně žijícího ptactva, drůbež je třeba držet v uzavřených objektech. Lidé, kteří s ní přicházejí do kontaktu, musejí dbát na důslednou osobní hygienu, včetně převlékání se a přezouvání.
Netečnost, průjem, otoky kolem očí a hřebínku nebo těžké dýchání mohou být příznakem ptačí chřipky. Podrobnosti včetně doporučených opatření zveřejňuje Státní veterinární správa ČR (SVS) na svém webu.
„V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo v produkci vajec, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili na Krajskou veterinární správu,“ apeloval mluvčí kraje Filip Trdla. K tomuto účelu slouží v pracovní době KVSL telefon 485 246 691, případně pohotovostní linka 720 995 207.
První ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v nekomerčním malochovu letos evidovala SVS ve Voděradech na Blanensku.