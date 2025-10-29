Roste tu kyčelnice či zapalice. Český ráj se pyšní další přírodní rezervací

  14:28,  aktualizováno  14:28
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) si od toho slibuje lepší ochranu cenných přírodních procesů nebo třeba druhů rostlin vázaných na suťové svahy.
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti...
Další 4 fotografie v galerii

Lesy s převahou javoru klenu, lípy a jasanu se střídají s výchozy skal a sutí. | foto: AOPK ČR

„Údolí Jizery severně od Turnova je z hlediska geomorfologie a biodiverzity natolik výjimečné, že k ochraně zdejší přírody tu byla vyhlášena již dvě maloplošná zvláště chráněná území. Nová přírodní rezervace je třetím,“ poznamenal ředitel AOPK František Pelc.

Více než sedmihektarovou přírodní rezervaci Suťové lesy u Turnova lidé najdou na bezmála kilometr dlouhém a tři sta metrů vysokém skalním svahu. Lesy s převahou javoru klenu, lípy a jasanu se střídají s výchozy skal a sutí.

Na území rezervace jsou také prameniště s pěnovcovými vodopády a vývěry podzemní vody bohaté na minerály. Roste tam celá řada druhů rostlin, jako třeba zapalice žluťuchovitá, která je v Čechách vzácná. Návštěvníci si na jaře můžou prohlédnout také husté porosty kyčelnice devítilisté.

Zadržet vodu v krajině je stále naléhavější, míní vedoucí CHKO Český ráj

Rozmanitost a dynamika dělá z území hodnotný lesní biotop. Podle Jana Višinského z AOPK může krajina působit na první pohled nenápadně, ale při bližším průzkumu odhalí pestré přírodní prostředí. „Zachovalo se i díky tomu, že je obtížně přístupné a nehospodařilo se tu intenzivním způsobem,“ vysvětlil Višinský.

Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Suťové lesy jsou novou přírodní rezervací na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
5 fotografií

Pro návštěvníky zůstane rezervace přístupná. Každý by se ale měl řídit danými pravidly. Suťové lesy jsou dvacátou přírodní rezervací v Českém ráji, nejstarší chráněné krajinné oblasti u nás. Ministerstvo kultury mu status udělilo před sedmdesáti lety kvůli ochraně pískovcových skalních měst nebo třeba historických památek.

Autor:
Vstoupit do diskuse