Libereckou přehradu vypouští, poprvé v historii bude úplně bez vody

Žádný velký hukot ani spousty valící se vody. Vypouštění přehrady Harcov v Liberci probíhá pozvolna a za přísné kontroly zaměstnanců Povodí Labe. Voda odtéká výpustí pod hrází.

„Denně by hladina přehrady měla klesnout přibližně o čtyřicet centimetrů. Takže rozdíl oproti dnešnímu stavu bude líp vidět až příští týden. Běžně je hladina přehrady ve výši sedmi až devíti metrů,“ upřesňuje hrázný Martin Vrchovský.

Zbrklost při vypouštění vodního díla, které pojme až 630 tisíc metrů krychlových vody, totiž není na místě. Množství vypouštěné vody i její kvalita se musí pečlivě sledovat nejen kvůli bezpečnosti, aby příliš velké odpouštění nezpůsobilo problémy v Harcovském potoce, který protéká Libercem, ale také kvůli rybám a dalším živočichům, kteří v přehradě žijí.

„Důvodem zvoleného postupu při vypouštění přehrady je zajistit dostatek času na slovení ryb a převoz chráněných vodních živočichů, který bude prováděn pod odborným biologickým dozorem. Povodí Labe bude monitorovat kvalitu vody, obsah kyslíku a další parametry. A rychlost vypouštění se bude přizpůsobovat výsledkům rozborů tak, aby se eliminovala případná rizika úhynu vodních živočichů v nádrži a níže po toku Harcovského potoka,“ uvedla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Vylovené ryby nebudou na prodej

Výlov přehrady naplánoval Český rybářský svaz na 15. – 16. října. Ryby ale nepůjde na místě koupit, rybáři je jen převezou na jiné místo.

Naposledy se liberecká přehrada vypouštěla v roce 1986 kvůli čištění dna od nánosů. Část vody ale tehdy v přehradě zůstala, zatímco teď se vypustí úplně. A bez vody bude přehrada až do léta 2025.

„Přišel jsem se podívat, jak vypouštění vypadá. Čekal jsem ale větší rachot vody, i když to by asi dělalo paseku. Jsem zvědavý, jak bude přehrada po opravě vypadat. Třeba tady ta nábřežní zeď ze žulových kvádrů je už úplně rozpadlá. S tím se mělo něco dělat asi už dávno,“ okomentoval jeden z přihlížejících Martin Smrček.

Ražba štoly může připravit studně o vodu

V rámci rekonstrukce, která přijde na 388 milionů korun bez DPH, se počítá s opravou pravobřežní zdi, na které vede promenádní cesta od hráze až k penzionu Bílý Mlýn. Nejdůležitější je ale pro Povodí Labe oprava samotné hráze, která dnes prosakuje. Nové budou spodní výpustě, upraví se kaskáda s přelivy a vstupní část, kterou voda do přehrady přitéká. Nejdůležitějším dílem ale bude nová štola, která povede pod hrází.

„Štolou se budou provádět všechny injektáže, které zabrání případným průsakům hráze. Výhodou bude, že už se pak nebude muset kvůli opravám hráze přehrada vypouštět. Podobný postup byl zvolen před lety i u opravy hráze přehrady v Jablonci nad Nisou,“ řekla Bendová.

Kvůli ražbě štoly už se před časem zmapovaly všechny studně a vrty u domů do vzdálenosti půl kilometru od harcovské přehrady. Ražba štoly totiž může teoreticky některé studně připravit o vodu, jako se to stalo i v Jablonci. Důležitou součástí rekonstrukce přehrady bude i její odbahnění. Zmizet by mělo přes 26 tisíc kubíků bahna a odstraní se i stará železobetonová konstrukce naproti hlavní pláži, ze které se skákalo do vody.