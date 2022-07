Liberecká přehrada bude roky bez vody, vypouštění začne už letos v září

Nová prostorná promenáda s náplavkou, mola na opalování, široká schodiště pro lepší přístup do vody. Plány na zvelebení přehrady Harcov se o kus posunuly.

Povodí Labe už vybralo firmu, která během léta převezme vodní dílo Harcov a zahájí roky očekávanou rekonstrukci přehrady. K té mělo dojít už před pěti lety, kdy se náklady odhadovaly na 160 milionů korun.

Po zpracování projektu se ale ukázalo, že kvůli náročnosti bude akce dvakrát dražší. Odsouvání oprav kvůli shánění financí pak přineslo další navýšení ceny.

Před soutěží se tak náklady vyšplhaly na 429 milionů. Nakonec Povodí Labe vysoutěžilo zakázku o něco levněji. Vítězná společnost VD Harcov nabídla provedení prací za 388 milionů korun, tedy o 41 milionů méně, než s čím Povodí Labe počítalo.

Rekonstrukce má podle smlouvy trvat 33 měsíců, tedy do jara 2025. Na koupání v přehradě tak mají lidé už jen několik týdnů. Vodní nádrž se začne vypouštět 1. září.

Vypouštění potrvá měsíc

„Vypouštění by mělo trvat jeden měsíc, tedy do konce září. Do té doby mají proběhnout přípravné práce, geodetická vytyčení a zaměření, vypracování havarijního a povodňového plánu stavby. Začnou i práce v místě budoucího vstupu do injekční štoly, která bude pod hrází,“ sdělila mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Díky tomu, že bude přehrada bez vody, se může celá nádrž odbahnit. Na jejím dně teď leží přes 20 tisíc metrů krychlových bahna a dalších sedimentů, které zhoršují kvalitu vody.

Největší podíl na tom má vyústění kanalizace některých domů v Harcově přímo do Harcovského potoka, který přehradu napájí.

Rekonstrukce vodního díla bude technicky velmi náročná. „Nejproblematičtější je koruna hráze, do které zatéká. V podloží pod hrází dochází k nekontrolovaným únikům vody a protože těleso hráze je propustné, protéká jím i dešťová voda,“ řekla Bendová.

Přehrada lépe ochrání před povodní

Po rekonstrukci bude přehrada lépe připravena na zadržení vody po vydatných deštích i při desetitisícileté povodni. Kvůli tomu se změní tvar bezpečnostního přelivu a upraví se odtok pod hrází.

„V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady kontrolovaně mnohem víc vody než teď, a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze,“ upřesnila mluvčí.

Pod hrází se navíc vyvrtá 129 metrů dlouhá štola. Ta poslouží pro kontrolu případných průsaků. V případě, že by hráz i poté propouštěla, budou se těsnicí práce provádět právě z této štoly.

U přípravy projektu byli přitom i památkáři z Národního památkového ústavu v Liberci. Přehrada Harcov je totiž kulturní památkou, pochází z roku 1904. Opravy se dotknou i nábřežní zdi z žulových kvádrů, nad kterou vede promenádní cesta. Zeď už je na mnoha místech rozpadlá.

„Oprava zdi má skončit do konce roku 2023. Pak na ni navážou investice města Liberec. Ty se mají realizovat v roce 2024,“ poukazuje Bendová.

Úkolem města je zkultivovat současný prostor u pláže. Přístup do vody je tam dnes značně nekomfortní. „Část nábřežní zdi nahradí široké pobytové schodiště po celé délce pláže, které nabídne bezpečný přístup do vody i možnost posezení a opalování se,“ řekl hlavní architekt města Jiří Janďourek.

Na třech místech se také objeví nová pobytová mola a prostor před restaurací obohatí dětské herní prvky. Zmizí i rozpadlé schody na konci přehrady, které se napojují do Zvolenské ulice a kolem přehrady se nainstaluje nové osvětlení.