Do liberecké přehrady už nepotečou splašky, město vybuduje kanalizaci

„Máme zájem na tom, aby po vyčištění harcovské přehrady, kdy to konečně Povodí Labe odbagruje, se tam zvýšila kvalita vody, která tam přitéká,“ uvedl náměstek primátora Jiří Šolc.

Nově se budou moci napojit na kanalizační síť obyvatelé žijící v okolí křižovatky Lukášovská a Kadlická. „Týká se to zhruba čtyřiceti domů. Už před svátky jsem dopisem obeslal všechny vlastníky s žádostí o vyjádření zájmu,“ dodal náměstek s tím, že někteří už poslali odpověď. Ti, kteří tak neučinili, mají ještě čas do konce února.

Na výstavbě kanalizace v Harcově se podle Šolce bude nově podílet také developer, který bude stavět sídliště Nová Kunratická, kde má v budoucnu bydlet až 2 500 lidí.

Vybudování kanalizace bude stát kolem třiceti milionů. Část nákladů pokryje Severočeská vodárenská společnost, část dotace a přispěje i město. Pro místa, kde se nevyplatí nebo není technicky možné se na kanalizaci napojit, město loni vypsalo dotační program na vybudování domovních čistíren odpadních vod.

Harcovská přehrada momentálně prochází velkou rekonstrukcí, která potrvá ještě nejméně dva roky. Po opravě by se měla mimo jiné zlepšit také kvalita vody. Tu dlouhá léta zhoršuje i Harcovský potok, který přehradu napájí, tečou do něj totiž i splašky z domů v Harcově.

Přehrada je kvůli rekonstrukci od minulého roku vypuštěná a postupně bude odstraněn i letitý nános bahna.

Nová kanalizace i pro Ostašov

Letos by město chtělo vyřešit i další dvě místa, kde kanalizační síť chybí. Nová páteřní kanalizace vzniká v rámci budované komunikace k bývalé slévárně Ostašov. Konkrétně se jedná o úsek od křižovatky Sved směrem na Karlinky.

„Nová kanalizace umožní napojení stávajících domů a výhledově odkanalizování celých Karlinek. Tuto stavbu hradí společnost Finapra, která revitalizuje brownfield Slévárny Ostašov a umožní bezplatně toto napojení pro místní občany,“ upřesnil Šolc.

I v tomto případě oslovila radnice místní obyvatele, zda mají o připojení zájem. „Apeluji na to, aby se přihlásili teď, kdy tam probíhají výkopové práce, abychom se nedočkali toho, že se kanalizace vytvoří a někdo za dva roky přijde, že by to chtěl zase celé rozkopat,“ upozornil Šolc.

Poslední stavbou je dlouho očekávaná druhá etapa kanalizace Volgogradská. „Už za bývalého vedení se vybudovala páteřní síť, ale nebyly vybudovány přípojky. My jsme ji zkoulaudovali a vybudovali přípojky na jedné straně. A letos se chystáme na druhou stranu,“ sdělil náměstek.

Komplikací je zde podle něj Janovodolský potok, tekoucí v prostředku ulice. „Páteřní řad je na jedné straně za potokem a domy před potokem. Dlouze jsme získávali povolení od správce toku, Povodí Labe, aby nám umožnil čtrnáctkrát potok překopat, rozebrat žulové koryto, položit trubky a zase koryto zazdít zpět. Povolení už máme a letos budeme stavbu realizovat,“ popsal Šolc.

Týká se to zhruba dvacítky domů a vybudování přípojek bude město stát kolem osmi milionů. Podle náměstka primátora Petra Židka ale ve městě stále zůstanou místa, kde se obyvatelé bez kanalizace budou muset obejít.

„Směrem k Jizerkám je lepší stavět čistírny odpadních vod, protože vést kanalizaci k jednotlivým domkům by byla investice v řádech milionů,“ vysvětlil.