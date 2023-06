Liberci hrozí při přerušení oprav přehrady povodně, práce zatím platí Povodí

13:38

Práce na liberecké přehradě by mohly zpomalit, v krajní situaci se úplně zastavit. Byl by to důsledek nedostatku financí, o které Povodí Labe, které rekonstrukci provádí, přišlo. Evropská komise totiž rozhodla o vyřazení harcovské přehrady z dotačního plánu Národní program obnovy, který rekonstrukci zaštiťoval.