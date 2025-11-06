„V 6:45 nám byla událost ohlášena, a to hned několika oznamovateli. Na místo vyjížděli chrastavští dobrovolní hasiči a profesionální hasiči ze stanice Liberec,“ uvedla mluvčí hasičů Jaroslava Benešová.
Hasiči použili na likvidaci požáru dva proudy C. „V 7:02 měli plameny pod kontrolou. Krátce po půl osmé jsme už měli kompletně uhašeno,“ přiblížila mluvčí.
Autobusem cestovalo třicet lidí. „Všichni stihli včas opustit dopravní prostředek. Událost se obešla bez zranění,“ doplnila Benešová.
„Na autobusu praskla pneumatika, poté paní řidička zastavila při pravé straně a autobus následně začal hořet,“ dodal starosta Chrastavy.