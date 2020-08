Ničivé záplavy děsí i po deseti letech, říká oceněná „povodňová Marie“

Právě za to si minulý víkend vysloužila ocenění od Libereckého kraje v rámci připomínky desátého výročí od ničivých povodní v roce 2010, které zpustošily polovinu regionu.

„Snažím se na to zapomenout, ale je to marné. Každé ráno na internetu sleduji jako první stav vody. Smědá je součástí obce a lidé se s ní musí naučit žít. Ale to, co přišlo v roce 2010, předčilo všechny předchozí povodně. Často se mě ptali, proč u nás lidé zůstávají, proč nejdou jinam, ale zůstávají u řeky. Ale Smědá je součástí naší obce, kam by měli jít? Většinou jde o starší lidi a kolem nás je ze tří stran Polsko. Není jednoduché si říct, že si postavím dům tamhle výš, protože už to je jiný stát. Důležité je povodním předcházet, dělat opatření a lépe pečovat o krajinu. O to jsem se vždy snažila,“ říká Matušková.

Nebyla přitom jediná, koho Liberecký kraj u příležitosti deseti let od ničivých povodní v Bílém Kostele nad Nisou ocenil. Celkem z rukou hejtmana Martina Půty převzalo pamětní list a medaili čtrnáct lidí. Převážně hasičů nebo členů krizových štábů obcí, jako například Martin Janoušek z Chrastavy.

„Pan Janoušek je vedoucím stavebního úřadu a rovněž člen krizového štábu. Díky němu a jeho posudkům se před deseti lety podařilo zachránit v Chrastavě po povodních několik domů, které by jinak čekala demolice. Také má velkou zásluhu na tom, že obnova lávek a mostů, které povodeň tehdy v Chrastavě strhla, proběhla velmi rychle,“ řekl starosta Chrastavy Michael Canov.

Ocenění se shodli na tom, že pocta nepatří jen jim, ale všem, kteří se podíleli nejen na záchraně lidí a majetku při povodních, ale i po nich.

„Člověk jako jednotlivec při takových pohromách moc nedokáže. Ta síla je v lidech kolem, v týmech. Medaili si zaslouží každý, kdo tehdy pomáhal,“ řekl při přebírání ceny Josef Hrdý, tehdejší velitel hasičů z Nové Vsi.

„Není snadné starat se o jiné, když víte, že máte vlastní dům pod vodou. Přesto všichni hasiči, policisté, záchranáři nejprve pomáhali jinde a až potom se starali o sebe. Už za to jim patří obrovský dík,“ poznamenal další z oceněných Lubomír Pop z krajského oddělení krizového řízení.

Jakou sílu měla tisíciletá povodeň ukazuje i výstava fotografií ve vestibulu krajského úřadu.