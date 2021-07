Víkendové povodně napáchaly v Libereckém kraji škodu za 160 milionů

V jedněch z nejpostiženějších obcích, tedy v Dobranově a Písečné u České Lípy, byly vyčísleny škody na více než tři miliony korun, a to na soukromém majetku.

„Na některých domech vznikla škoda až 250 tisíc. To může být velký problém, zvlášť když se jedná o starší lidi,“ sdělila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Na poslední červencový týden proto plánuje svolat mimořádné jednání rady města, kde se bude jednat o mimořádných darech postiženým domácnostem.

Hodně voda řádila v Dobranově, kde poškodila devatenáct domů. V Písečné jde o dva domy, ty jsou ale podle Volfové v hodně špatném stavu.



„Postiženo bylo hlavně vnitřní vybavení, statiku porušenou nemají,“ dodala starostka. Podle ní přišla voda tak rychle, že lidé nestihli vybavení domů zachránit.



Povodně zaplavily i další obce na Českolipsku, kde způsobily několikamilionové škody. „Zasaženy byly Velenice, Kunratice u Cvikova, Sloup v Čechách, Nový Bor. Zaplaveny byly hlavně rodinné domy, naštěstí v ne úplně masivním rozsahu,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Sviták.

Silnice potřebují opravit

Například v Zákupech se podle něj předpokládalo, že bude vyplaveno padesát domů, nakonec jich bylo pět. „Jednalo se o čistou vodu, takže ty škody nebyly tak hrozivé,“ dodal.

Na několika místech v kraji povodeň poničila také krajské silnice. Škody nejsou podle náměstka malé, ale poškození není v plošném rozsahu.



„Vesměs se jedná o propustky, zaplavené příkopy, poškozené opěrné zdi. Nebyly to ale žádné velké katastrofy,“ upřesnil Sviták. „Na to, jak to vypadalo hrozivě v nočních hodinách, nebyly dopady tak velké,“ shrnul náměstek.

Velká voda způsobená přívalovými dešti se Libereckým krajem prohnala o minulém víkendu. Vyvrcholila během noci ze soboty na neděli.

Přívalové deště nejprve způsobily komplikace v Liberci, kde musely být v sobotu odpoledne některé ulice uzavřeny kvůli lagunám. Náprava škod bude stát desítky miliony korun. Velká voda poškodila část infrastruktury města, především komunikace a dešťovou kanalizaci.

Mimořádná rána pro napjatý rozpočet

Nejvážnější je situace v ulicích Na Skřivanech, V Horách, U Trianglu, U Jánského kamene, Rychtářská a Fibichova.



„Pro rozpočet města to představuje mimořádnou zátěž. Proto jsem požádal o pomoc ministry Havlíčka a Dostálovou, aby stát pomohl a přispěl nám na opravu infrastruktury. Konkrétně potřebujeme alespoň 70 milionů,“ sdělil primátor města Jaroslav Zámečník.

Podle něj navíc průzkum na místě prokázal, že k přetížení kanalizací došlo i tím, že na ni své septiky načerno připojili někteří majitelé okolních nemovitostí, aby se vyhnuli platbám za jejich vyvážení.

Mimořádný týden zažili i hasiči. V úterý a středu vyjížděli kvůli silnému větru k vyvráceným stromům a strženým střechám. O víkendu je pak čekalo odčerpávání vody z domů a silnic nebo evakuace táborů i částí vesnic. Celkem za celý minulý týden evidují více než 450 zásahů.