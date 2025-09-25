Agresor s nožem vyhrožoval lidem na pouti, pak vyřadil z provozu atrakci

Zřejmě jiné představy o zábavě než ostatní návštěvníci měl dvacetiletý muž, který přišel na pouť ve Velkých Hamrech na Jablonecku ozbrojený, opilý a k tomu pod vlivem drog. Nejprve kolemjdoucí ohrožoval nožem, poté dokonce vytrhl přívodní napájecí kabel jedné z atrakcí. Policie ho nyní podezřívá ze spáchání trestného činu.
ilustrační snímek | foto: iDNES.tv

„Podezřelý večer krátce před jednadvacátou hodinou začal verbálně urážet kolemjdoucí návštěvníky poutě i tím, že jim ublíží. Při tomto jednání v ruce držel nůž, takzvaný motýlek, kterým po celou dobu svého jednání manipuloval,“ popsala incident na náměstí ze soboty 30. srpna policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Pracovníci ostrahy, kteří dorazili na místo, přivolali na pomoc policejní hlídku.

„Ke zranění osob ani škodě na majetku naštěstí jednáním podezřelého, který byl pod vlivem alkoholu i drog, nedošlo,“ uzavřela policejní mluvčí.

Za výtržnictví muži hrozí až dva roky odnětí svobody.

