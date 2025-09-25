„Podezřelý večer krátce před jednadvacátou hodinou začal verbálně urážet kolemjdoucí návštěvníky poutě i tím, že jim ublíží. Při tomto jednání v ruce držel nůž, takzvaný motýlek, kterým po celou dobu svého jednání manipuloval,“ popsala incident na náměstí ze soboty 30. srpna policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Pracovníci ostrahy, kteří dorazili na místo, přivolali na pomoc policejní hlídku.
„Ke zranění osob ani škodě na majetku naštěstí jednáním podezřelého, který byl pod vlivem alkoholu i drog, nedošlo,“ uzavřela policejní mluvčí.
Za výtržnictví muži hrozí až dva roky odnětí svobody.