Postřelené prase napadlo rybáře a myslivce nedaleko místa, kde loví policie

Co se přihodilo?

V neděli odpoledne, kolem druhé hodiny, mi volal kolega od myslivců, že v Proseči nad Nisou bachyně napadla rybáře. Přijeli jsme na místo a asi deset minut jsme ji hledali. Pak jsem ji objevil v řece, kde si chladila zranění. Bylo na ní viditelné, že má zánět v oku a průstřel ucha. Jen co mě spatřila, rozeběhla se proti mně a chtěla zaútočit, jak je to u raněných zvířat zvykem. Nabrala mě a shodila do křoví, kde jsem přišel o telefon a flintu. Naštěstí tu byl i kolega, který mi pomohl. Upoutal její pozornost, já si došel pro flintu a mohl jsem ji bezpečně dostřelit.

Kdo si myslíte, že ji postřelil?

Nedokážu v tuto chvíli říct, kdo ji poranil. Mohl to být pytlák, ale také to mohli být policejní odstřelovači. Kupříkladu ve středu 6. listopadu jsme nabízeli policejnímu odstřelovači dosled postřeleného kusu, tedy vystopování a usmrcení raněného prasete. Ale dosledování zvěře bylo z důvodu uzavření perimetru odmítnuto. Podle mě je z hlediska myslivecké etiky a zákonu o ochraně zvířat nehorázné, aby na postřeleném kuse nebyl proveden dosled.

Z té rány nejde poznat, jaká zbraň to způsobila?

Určitě ne. Bachyně měla celou hlavu zhnisanou, na oko už neviděla.

Jaké jste utrpěl zranění?

Mám tržné zranění na levé noze, které jsem si nechal u doktora ošetřit kvůli obavám z případných nemocí.

Čím vám to způsobila? Kousla vás?

Nabrala mě zuby, kterým říkáme háky. To byla taková rychlost, že jsem to v tu chvíli vůbec nezkoumal. Ale nejspíš to bylo hákem.

Stalo se vám už někdy dřív, že byste tu potkal poraněné zvíře, které by se šlo chladit do civilizace mezi domy?

Mně se to ještě nestalo. Jednou jsem dostřeloval prase, které srazilo auto. Ale postřelené zvíře takhle blízko domů jsem ještě nezažil.

Maličko odbočím. Pokud se nepletu, myslivci střílí prasata na komoru. Co přesně to znamená?

To je myslivecká rána na orgány, které jsou životně důležité. Zkrátka kousek za přední běhy.

Ptám se proto, že toto zvíře bylo střeleno do hlavy. Znamená to, že střelec mířil na hlavu?

Těžko říct, jestli rána mířila na hlavu, nebo to byla odražená kulka z jiného prasete.

Když jako myslivec lovíte divoké prase, může se vám stát, že vám postřelené zvíře uteče?

Samozřejmě, že se to může stát, ale není to tak časté. Máme lovecky vycvičené psy, se kterými to prase, když z něj dobře teče krev, dokážeme najít. Většinou po ráně na komoru bývá daleko do sta metrů.

Co si obecně myslíte o tom, že tu policie loví prasata?

Řeknu vám to takhle - minulý týden policie odlovila čtyři kusy, my jsme od pátku do neděle odlovili taky čtyři kusy a nepotřebovali jsme na to tolik lidí a techniky.