Doksy budou popelnice vyvážet samy, mluví o šikaně od odpadových firem

„Už se nechceme nechat šikanovat od velkých svozových firem. Neměli jsme žádnou možnost kontroly, kolik odpadu je skutečně z Doks. Účtovali nám každou popelnici, kterou vyklopili bez ohledu na to, jestli v ní něco bylo nebo ne. Apelovali jsme proto na lidi, ať popelnice nenechávají venku na chodníku, když není plná,“ zdůvodňuje starostka Doks Eva Burešová.

Podle ní jsou Doksy nad průměrem v množství vyprodukovaného odpadu. „Na Vysočině je průměr 196 kilogramů na osobu a rok, v Libereckém kraji 273 kilogramů na osobu a rok a v Doksech 346 kilogramů. Chtěli jsme proto změnit systém svozu a víc se zaměřit na třídění, ale se svozovou firmou nebyla ochota se dohodnout,“ říká starostka.

Od února si tak svoz odpadu budou Doksy zajišťovat samy. Respektive to bude mít na starosti společnost EKOD Servis, kterou dohromady založilo dvanáct měst a obcí z okolí Doks.

Výhodou má být zkvalitnění služeb a také nižší náklady. Teď Doksy na poplatcích za svoz a likvidaci odpadu vyberou 3,3 milionu korun, ale skutečné náklady jsou 8 milionů.

„Kdybychom prodloužili stávající smlouvu, tak by cena byla ještě vyšší, protože na osmi milionech jsme se dohodli před sedmi lety. Vidíme to všude kolem sebe, ceny za svoz všude rostou. Třeba v Novém Boru platilo město doteď deset milionů a nově to mají za patnáct milionů. Proto si to chceme hlídat sami,“ uvedla Burešová.

Radnice pořídila nové popelnice

Podle ní se lidé nemusí bát, že nebudou mít do února kam odpad házet. Místo popelnic, které si AVE odveze, pořídila radnice nové. Rozvážet je bude po městě od 17. ledna. Cena poplatku za odpad přitom zůstane stejná, tedy 520 korun.



Novinkou bude, že domácnosti už nebudou mít jen popelnici na směsný odpad, ale i na plast, papír a bioodpad. Všechny se budou odvážet vždy jednou za 14 dní. Dosud se odpady svážely z Doks jednou za týden.

„Ověřovali jsme si to i v jiných městech a tento interval je dostačující. Navíc když přibudou nádoby na tříděný odpad, tak toho směsného nebude tolik,“ tvrdí Burešová.



„Plast, papír a bioodpad jsou věci, které se dají dále využít, nemají končit na skládce. Navíc má skládkovné zdražit. Dnes stojí tuna odpadu tisíc korun, do budoucna se počítá s cenou 1 850 korun. Proto je tlak na třídění, protože za vytříděný odpad město něco obdrží, kdežto za skládkování jen platí,“ zmínil odborník na odpadové hospodářství Tomáš Hlavenka.

Nový systém svozu se ovšem bude v Doksech týkat pouze domácností. Firmy, stejně jako příspěvkové organizace města, mají stále smlouvu s firmou AVE. Po jejím vypršení se ale mohou k EKOD Servisu připojit. Ten bude od května poskytovat i služby obcím Jestřebí, Mšeno a Ždírec, postupně se pak připojí i Zákupy, Dubá či Mnichovo Hradiště.

„Už jsme pod sebe přezvali sběrný dvůr. To byla taková černá díra, o které jsme neměli přehled. I tak tam máme problémy s podnikateli, kteří nechtějí platit a půjčují si občanský průkaz někoho jiného, aby to měli zadarmo. Budeme to muset řešit. Také se zaměříme na byty, ve kterých není nikdo hlášen, ale stejně tam lidé bydlí a odpad produkují,“ dodala Burešová.