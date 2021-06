Miliarda za Turów je jen směšné výpalné, zlobí se kritici

Pokud Polsko na podmínky v dohodě přistoupí, stáhne ČR svoji žalobu na Turów u Evropského soudního dvora. Mimo jiné má Polsko dát miliardu korun na výstavbu vodohospodářské infrastruktury, která na Frýdlantsku a Hrádecku zajistí náhradní zdroje pitné vody. O tu teď území kvůli těžbě přichází.

„Miliarda korun je jen směšné výpalné, ale žádné řešení. Nepokrývá skutečné náklady na revitalizaci krajiny a na snížení půdního sucha, nepokrývá ani náklady na poškozené zdraví lidí žijících v okolí dolu,“ poukazuje Anna Kšírová z hnutí Rodiče za klima.

Lidem žijícím na české straně poblíž dolu vadí, že seznam podmínek, za kterých je ČR ochotna žalobu stáhnout, nebyl zveřejněn. „Vůbec nevíme, co tam skutečně je, objevují se jen kusé informace. Co tam ale rozhodně chybí, je požadavek na dřívější ukončení těžby než v roce 2044. A to je podle nás špatně,“ řekl Milan Starec z Uhelné, která ztrátou vody a hlukem z Turówa trpí nejvíc.

Podle hejtmana Martina Půty je ale nemyslitelné, aby Česko nařizovalo Polsku, kdy má přestat v dole těžit a vstupovalo do jeho energetické koncepce. „To je jako kdyby nám Rakušané říkali, ať nestavíme druhý blok v Dukovanech. To je věc každého státu. Musíme ale dohodou vyloučit všechny negativní vlivy, které Turów přináší,“ řekl Půta.

Podle obyvatel Uhelné a Václavic je největší problém v tom, že rypadla se každým dnem přibližují k hranici s ČR.

„Za posledních 14 dní klesla hladina vody o dalších 40 centimetrů. Na spoustě míst ve Václavicích už voda není vůbec. Proto musí být navržena opravdu účinná řešení, která tomu zabrání. Nechci, aby smlouva nakonec dopadla jako odpustek za to, že teď Poláci těží v Turówu nelegálně,“ řekl Michal Martin z Václavic. Jaké podmínky bude Polsko ochotné v dohodě splnit, má být jasné v nejbližších dnech.