Podejte kvůli dolu Turów žalobu na Polsko, žádá Greenpeace českou vládu

Je to jen další plivnutí na naše sousedské vztahy. Tak vnímají obyvatelé Uhelné a Václavic fakt, že polská energetická firma PGE bez vědomí české vlády a možnosti veřejnosti se k tomu vyjádřit požádala o prodloužení povolení k těžbě hnědého uhlí v dole Turów, a to až do roku 2044.

Přitom Evropská komise nyní řeší stížnost České republiky, Libereckého kraje a také saské Žitavy a okresu Görlitz, že PGE, potažmo Polsko, porušuje svou činností evropské právo. Povolení k těžbě totiž PGE, kterou z větší části vlastní polský stát, skončilo loni v dubnu.

Přesto se tam rypadla dál zarývají do země a každým dnem se přibližují k české hranici. Nelegální těžbu se proto PGE snaží legitimizovat žádostí o povolení k vytěžení dolu, což by mělo nastat právě v roce 2044.

Petice chce žalobu na Polsko

Obyvatelé Uhelné a Václavic, kteří to mají k dolu vzdušnou čarou asi kilometr, proto s hnutím Greenpeace připravili další petici. V ní žádají vládu, aby v co nejkratší době podala na Polsko žalobu u Soudního dvora EU. Ten může svým předběžným opatřením činnost v dole zastavit. Těžba v Turówu totiž české obce připravuje o spodní vodu.

Ve Václavicích tak lidé často řeší, zda umyjí nádobí nebo vykoupou děti. Vysychají tam studně i potoky. Přibližující se těžba navíc způsobuje nadměrný hluk, znečištění ovzduší a také pokles terénu, který může ohrozit domy až v samém centru Žitavy, jak ukázala nedávná geologická studie.

„Víme, že podání žaloby je až krajní možnost, ale všechny ostatní možnosti již byly vyčerpány. Při posuzování vlivu dolu na životní prostředí přišlo z České republiky pět tisíc připomínek a česká vláda k tomu vydala nesouhlasné stanovisko. Přesto se polské úřady rozhodly všechno obejít a umožnily PGE nelegálně těžit. A teď se dokonce snaží i přes odpor Česka a Saska těžbu prodloužit o více než 20 let a opět utajeně,“ řekl Luboš Pavlovič z hnutí Greenpeace.

Češi žádají kompenzace

„Bohužel, PGE a polské úřady v případě Turówa razí politiku po nás potopa. Myslí jen na své vlastní ekonomické zájmy. To, že je jejich průmyslová oblast Turów obklopena z drtivé většiny územím dvou dalších členských zemí EU, Česka a Německa, které s tím nesouhlasí, je evidentně nezajímá,“ okomentoval obyvatel Uhelné Daniel Gabryš.

Ministerstvo zahraničí i Liberecký kraj se snaží s Polskem vyjednat kompenzace, které by obyvatelům na české straně hranice zajistily především dostatek pitné vody. Jenže dohoda se zatím nedaří. Obyvatelé Uhelné a Václavic tak chtějí přitvrdit.

„Chápeme, že politici se chtějí s Polskem domluvit. Jenže na kompromis jsou potřeba dva a PGE nám spolu s polskými úřady ukazuje pouze aroganci. Nezbývá než žádat o ochranu soudní cestou. Jednat nadále o finančních kompenzacích, když je polská strana vytrvale odmítá, je marněním drahocenného času,“ myslí si Milan Starec z Uhelné, stejně jako Michael Martin z Václavic.



„Není důvod vyjednávat s někým, kdo za zády české strany činí kroky vedoucí k prohloubení problémů. Neměli bychom se nechat opíjet rohlíkem.“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že na přípravě žaloby se už pracuje, vláda by se jí měla zabývat na konci února.