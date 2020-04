Po útoku ostrahy obchodu má senior zlomené žebro, agresory stíhá policie

13:04

Policie zahájila trestní stíhání trojice zaměstnanců semilského obchodu s potravinami, kteří zbili staršího muže. Napadli ho poté, co jim chtěl dokázat, že je mu více než 65 let a může nakupovat v čase určeném pro seniory. Jedné z obviněných hrozí až deset let vězení.