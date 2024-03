Partička dětí chtěla po jiné peníze, policie konflikt prověřuje jako vydírání

K aktuálnímu incidentu došlo 29. února. Parta mladistvých si vyhlídla na Horním náměstí jinou skupinu nezletilých a vyhrožovala jí. Agresoři chtěli po pronásledovaných peníze, za neuposlechnutí výzvy jim hrozili bitím. Napadení mladíci se obrátili na policii, která událost vyšetřuje.

„Vedeme šetření kvalifikované jako možné vydírání. Dosud nebyl nikdo obviněn,“ řekl na páteční mimořádné tiskové konferenci jablonecký policejní ředitel Pavel Langr. „Máme vyslechnutých osm účastníků z obou skupin, jde o mladistvé osoby,“ upřesnil s tím, že se jedná o ročníky 2007 až 2009.

Podle něj nemá tento incident žádnou souvislost ani návaznost s loňským rokem, kdy v ulicích města řádily dětské gangy. „Nedošlo k žádné inzultaci, nebylo to natáčené na telefon. Jsou to skupinky dorůstajících dospělých, šestnáct, sedmnáct let. Není to nic zvláštního, takových skupinek po městech a obcích v době prázdnin potkáte spoustu.“

Policie prověří příspěvky na sítích

Langr zároveň nevyloučil, že už se v Jablonci žádné dětské gangy nevyskytují. „Nedovolil bych si říct, že je Jablonec bez gangů, jako ostatně každé město. Nějaké skupinky tu jsou. Někteří z nich jezdí zlobit do jiných měst a naopak jezdí sem jiné děti z Liberce.“

Podobně vidí situaci i primátor Miloš Vele. „Říkat, že má Jablonec problém s dětskými gangy, je příliš silné slovo. Ano, máme v Jablonci spoustu problémů, které řešíme. Scházím se proto s městskou i státní policií, vyměňujeme si informace, plánujeme preventivní akce, kontroly a říkáme si, co je kdo z nás schopný udělat, aby se situace v Jablonci zlepšila.“

Policie si posvítí i na autory statusů a komentářů, kteří chtěli vzít spravedlnost do vlastních rukou a vybízeli k tomu další. „Prověřujeme obsah těchto článků. A nejde jen o texty na sociálních sítích, ale i v médiích. Nejsme ve státě, kdy je možno vzít jakousi vendetu do vlastních rukou,“ dodal Langr.