Do boje se zločinem nasadí policie v Jablonci drony, skútry i mobilní kameru

Do „velkého zbrojení“ se pustila městská policie v Jablonci nad Nisou. Místní strážníci jako první v republice začali používat v autě mobilní kameru, ze které online přenos míří rovnou na operační středisko i do systému centrální automatické kontroly vozidel. Bezpečnostní složka si od ní slibuje například lepší reakci na krizové situace nebo podpůrný důkaz protiprávního jednání.

Kromě kamery si strážci zákona pořídili do flotily dva skútry. Kamera, jež umí automaticky přečíst státní poznávací značky, vyšla na 120 tisíc korun a peníze připutovaly z dotace ministerstva vnitra. Využívat ji může jedno vozidlo. Do budoucna by strážníci chtěli mít záznamové zařízení v celém vozovém parku.

Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc vyjmenoval výhody nového vybavení: „Největší přidanou hodnotu vidím v tom, že výstup z kamery přichází v online čase na operační středisko, kde operační, řídící činnost našich hlídek, ihned vidí, co se děje a dokáže na to rychle reagovat. Má přehled o tom, kde se hlídka nachází, co tam řeší, jaká je na místě situace a v případě eskalace konfliktu může na místo poslat na výpomoc další hlídku nebo si požádat o podporu státní policii. Tím chráníme zdraví a životy nejen našich strážníků, ale všech lidí okolo.“

Podle Švarce záznam z kamery poslouží také jako podpůrný důkaz pro správní orgány při sporných jednáních. „Navíc je dobré, že spolujezdec nemusí otrocky na operační popisovat, kudy hlídka jede, kam odbočila, že potřebuje posily. Operační to vše v reálném čase vidí, nemá zpožděné informace,“ upozornil ředitel.

Jablonečtí městští strážníci by v budoucnu chtěli zavazadlový prostor jednoho z vozidel vybavených popisovanou kamerou doplnit náhradním zdrojem energie pro její pohon. Auto by se pak dalo používat jako mobilní kamerový bod pro případy nenadálých situací podobných těm, které strážníci v minulosti řešili, například únik neznámé chemické látky nebo požár Slunečních lázní, kde tři dny dozorovali.

„Takhle to může být úplně jednoduché — vozidlo přijede, nasměruje kameru do prostoru, který nás zajímá, přepne se na záložní zdroj a budeme mít třeba tři dny a tři noci plnohodnotný přenos z daného místa,“ vysvětlil šéf strážníků. Jeden z posledních důvodů, který městskou policii k pořízení kamery vedl, byla připravovaná novela zákona o kybernetické bezpečnosti.

„Ta hovoří o tom, že všechny záznamové prostředky, jež budeme používat, nesmí mít vlastní úložiště, ani třeba kamery jednotlivých strážníků. Tím, že výstup z této kamery jde rovnou na centrální úložiště, jsme připraveni,“ dodal Švarc. Novela má zabránit dodatečným zásahům do nahrávek nebo manipulaci se záznamem.

Nová kamera na tahu Jablonec – Bedřichov

Mimo kamery se městští policisté dovybavili také dvěma skútry značky Zontes za bezmála 250 tisíc korun. I na ně šla zmíněná dotace. „Oba skútry jsou vybavené výstražným světelným a zvukovým zařízením. Strážníci na nich budou moci operativně reagovat na potřeby a změny bezpečnostní situace a zároveň budou pro obyvatele města snáze dosažitelní. Doplní se jimi cyklohlídky, které se osvědčily zejména v okolí přehrady,“ objasnil Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality jablonecké městské policie.

Skútry ovšem výčet novinek nekončí. Na dovybavení získala radnice od ministerstva celkem půl milionu korun. Další peníze z dotace použije ke zřízení nového kamerového bodu v Janovské ulici na hlavním a frekventovaném tahu z Jablonce na Bedřichov.

„Kamera opět bude umět číst SPZ vozidel a rovnou je odesílat do databáze Policie ČR. Tento tah byl jedním z posledních míst ve městě, které ještě nebylo takto sledované. Je tady veliký provoz a trasu mohou využívat zloději k převozu kradených vozidel,“ popsal Svačina.

Drony pomohou při pátrání po pohřešovaných

Jablonec nadto za 240 tisíc korun bez daně zakoupil dva drony, jeden s termokamerou. Na základě smlouvy je zapůjčil tamějšímu územnímu odboru policie ČR, která je zapojí do ochrany veřejného pořádku ve městě.

„Dron je schopný být na místě nehody nebo trestného činu téměř okamžitě a účinně zmapuje situaci tak, že dispečer může rychle reagovat a organizovat příjezd pomoci a dalších složek IZS,“ vyzdvihl jeho benefit jablonecký primátor Miloš Vele. Dron vybavený kamerou s příslušenstvím vyšel jabloneckou pokladnu na 165 tisíc korun bez DPH, druhý pak na 70 tisíc korun bez daně.

Termokamera se bude hodit při vyhledávání ztracených lidí, drony mohou pomáhat také při dokumentaci násilné trestné činnosti nebo při pátrání po nebezpečném pachateli v otevřeném terénu. Své místo bude mít i v rámci bezpečnostních opatření na fotbalových utkáních či demonstracích nebo při řešení problémů s agresivními řidiči.

„Policie ČR zajistí zkušené piloty s příslušnou zkouškou, zajistí systém hlášení Úřadu pro civilní letectví, řešení výjimek z volných letových zón, evidenci letů a další administrativní a praktické kroky před zavedením do praxe,“ konstatoval ředitel územního odboru PČR v Jablonci nad Nisou Pavel Langr a ubezpečil, že státní a městská policie spolu budou i nadále úzce spolupracovat.