S dcerkou pospíchala autem do nemocnice, policisté ji místo pokuty doprovodili

Policisty zaujalo rychle jedoucí vozidlo Seat Leon v úterý krátce po druhé hodině ráno v Rokytnici nad Jizerou.

„Předpokládali, že to bude nějaký potížista. Rozhodli se ho proto zkontrolovat,“ vysvětlila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Po zastavení seatu policisté zjistili, že ho řídí maminka, která veze v takzvaném vajíčku na přední sedačce plačící tříměsíční holčičku s akutními zdravotními problémy na pohotovost do Jilemnice.

Policisté jí okamžitě nabídli doprovod, který nejprve nepovažovala za nutný. „Naši kolegové to ale nevzdali a před semafory, které na trase do nemocnice kvůli rekonstrukci silnice na čtyřech místech brzdí plynulost dopravy, ji předjeli. Potom jí světelným nápisem na vozidle dali znamení k tomu, aby se zařadila za ně, a tímto několikakilometrovým úsekem ji provezli se zapnutými majáky až do Jilemnice,“ pokračuje Baláková.

Maminka za tuto pomoc byla vděčná a policistům Pavlu Pudlovi a Vojtěchu Přibylovi z obvodního oddělení v Rokytnici nad Jizerou a v Harrachově poděkovala dopisem, který v úterý obdrželo vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.