Dejte nám peníze, nebo vás zbijeme, hrozil gang mladistvých. Místní burcují k odvetě

Parta mladistvých si 29. února odpoledne vyhlídla na Horním náměstí v centru Jablonce nad Nisou jinou skupinu nezletilých a vyhrožovala jí. Agresoři chtěli po pronásledovaných peníze, za neuposlechnutí výzvy jim hrozili bitím. Napadení mladíci se obrátili na policii, která událost vyšetřuje.

Matka jednoho z napadených dětí popsala incident na Facebooku, i to, jak správně se zachovaly. Vše sdílela na stránce Jablonec – město bez násilí, kterou sleduje šest tisíc lidí.

„(…) Postupně je obkličovali tyto mladiství, chtěli po nich peníze jinak je zbijou. Kluci neváhali, zaběhli do cukrárny na Horním náměstí a poprosili prodavačku jestli mohou přečkat než přijede policie. Dovnitř tato parta vyhrožujích vyslala dívku která naším klukům šla předat vzkaz aby dali dohromady 500,-korun jako výkupné, jinak že čekají venku v obklíčení a zmlátí je. (…),“ uvedla žena doslova. Zároveň varovala sledující facebookové stránky, aby dávali pozor na své děti, a vyzdvihla příkladné chování syna a jeho přátel, kteří se ihned obrátili na policii.

Pod jejím příspěvkem se však rozhořela diskuse, ve které kromě návrhů na pokutování rodičů agresivních dětí nechyběly ani výzvy k tomu, aby se lidé domohli spravedlnosti vlastními prostředky, byť by to obnášelo i užití násilí.

„Vůči této verbeži platí jediný zákon, kterému rozumí: oko za oko, zub za zub,!“ stojí v jednom z komentářů. „Vlítnout na ně a dát jim po hubě,“ myslí si další diskutující.

Další lidé viní policii a město z nečinnosti. „Chtěl bych se proti podobným nařčením ostře ohradit. Jak strážníci městské policie, tak město, státní policie a soud konají v mezích platných zákonů. Naopak bych chtěl pochválit skupinu napadených dětí, že se zachovaly správně,“ poukázal ve svém prohlášení primátor Jablonce Miloš Vele.

Díky tomu, že napadení vyhledaly pomoc krátce po incidentu, bylo možné útočníky rychle najít, zadržet a předat policii. „Jedině toto je správná cesta. Pokud každý podobný čin bude ihned nahlášený a budou k dispozici také svědci, je možné ve věci konat. Nenávistné diskuze na sociálních sítích nic neřeší. Naopak, jen zbytečně přilévají olej do ohně,“ uzavřel Vele.

Problémy s dětskými gangy neřeší v Jablonci poprvé. V loňském roce potrestal tamější okresní soud minimálně devatenáct dětí a mladistvých, z nichž někteří napadali v ulicích vrstevníky a videa z bitek pak publikovali na sociálních sítích.

18. května 2023

Většina pachatelů je dospělých

Policejní mluvčí Libereckého kraje Dagmar Sochorová v souvislosti s únorovým incidentem ubezpečila veřejnost, že celý případ důkladně prověřují kriminalisté. Vzhledem k věku zúčastněných nebude policie poskytovat detaily.

„Na závěr upozorňujeme občany, aby se nenechali příspěvky na sociálních sítích vtáhnout do vyřizování účtů vlastními fyzickými silami. Velice lehce by se takovým jednáním mohli sami dostat do konfliktu se zákonem,“ varovala Sochorová.

Podle informací městské policie se v Jablonci nad Nisou loni podílelo na trestných činech sedm teenagerů od 15 do 17 let a tři děti mladší 14 let. Drtivá většina pachatelů – 344 – byla starších 18 let.