Případ podpáleného baru míří k soudu, obviněnému hrozí až výjimečný trest

„Na sklonku září jsme podali návrh na podání obžaloby jedné osoby pro trestný čin obecné ohrožení na zdraví a trestný čin vraždy ve stadiu pokusu,“ potvrdil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský, podle něhož obžalovanému hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo výjimečný trest.

Kdy bude ve věci nařízeno hlavní líčení, nedovede odhadnout.

„Z naší strany je veškerá dokumentace zformulována ve znění návrhu na podání obžaloby, který jsme adresovali dotčeným institucím. Teď už je na soudu a státním zastupitelství, jak budou dále postupovat,“ dodal Robovský.

Při požáru v baru Černý panter, který vypukl 29. ledna 2024 ve večerních hodinách v ulici 1. máje v centru Liberce, zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému. Městská doprava byla ochromena.

Záchranáři pomáhali patnácti lidem, sedm z nich utrpělo vážná zranění. Zdravotníci je rozvezli do nemocnic v Liberci, Praze, Mladé Boleslavi a letecky také do Hradce Králové. Liberecká nemocnice v souvislosti s krizovou situací aktivovala takzvaný traumaplán, kdy se do krajské metropole urychleně sjely desítky zdravotníků.

„Do herny prý přišel nějaký chlap, pohádal se s barmanem a řekl: Všichni tady chcípnete. Pak odešel, ale za chvíli se vrátil, přinesl zapálený kanystr a hodil ho dovnitř. Viděla jsem, jak jsou všichni popálení,“ vypověděla krátce po požáru žena, která měla v baru v inkriminovanou chvíli manžela.

Jedna z návštěvnic s popáleninami na ruce, ohořelým obočím a vlasy popsala, jak jim oheň zatarasil dveře poté, co neznámý muž hodil dovnitř zapálený kanystr s hořlavinou.

Po podezřelém ze žhářského útoku vyhlásila policie následující den pátrání. Muže, který odpovídal popisu svědků, zadržela ve středu 31. ledna dopoledne.

„Třicet osob jsme evakuovali,“ informovala tehdy mluvčí hasičů Jaroslava Benešová. Hasiči požár dvěma proudy velmi rychle lokalizovali a krátce před půl dvanáctou v noci ohlásil velitel zásahu jeho likvidaci.