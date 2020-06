Poláci vracejí úder. Turów si vzít nedáme, vzkazují Česku v petici

Práci si vzít nenecháme. Tak by se dal ve zkratce shrnout obsah petice, která teď koluje mezi obyvateli polských okresů Zgorzelec, Bolesławiec a Lubań. Právě v tomto regionu jsou lidé pracovně závislí na dolu Turów. Snahy Libereckého kraje, české vlády i různých ekologických organizací o uzavření dolu tak Poláci vnímají velmi negativně.

Petiční archy jsou proto i na radnicích, v kostelech, podpisy na ulicích sbírají i skauti. Petici chtějí Poláci předat předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Jde tak o reakci na třináct a půl tisíce podpisů, které se sešly pod peticí proti Turówu, kterou inicioval Liberecký kraj. Ten už petiční archy předal Evropské komisi k projednání začátkem března. Jenže Polsko chce Turów bránit všemi možnými prostředky.



Zavření Turówa nelze dopustit

„Uzavřením komplexu Turów by nastala sociální katastrofa. Nezaměstnanost by v regionu stoupla nad 15 000 osob profesně spojených s dolem nebo elektrárnou. Když v to započítáme i rodiny těchto zaměstnanců, bylo by ohroženo kolem 60 000 osob. To nelze dopustit. Přechod na jiné energetické zdroje se musí provádět jak s úctou k životnímu prostředí, tak i s úctou k lidem a jejich pracovním místům,“ uvedla polská europoslankyně Anna Zalewska.

Hnědouhelný důl Turów a na něj napojená elektrárna je pro Polsko v současné době nepostradatelný. Elektřina vyrobená v Turówu představuje osm procent veškeré vyrobené energie v Polsku. V přepočtu jde asi o tři miliony domácností.

Státní firma Polska Grupa Energetyczna (PGE), která důl provozuje, teď usiluje o to, aby se v Turówu těžilo do roku 2044. Tedy do úplného vytěžení zásob. Povolení ale zatím nemá. V březnu 2020 si tak PGE vymohla alespoň licenci na dalších 6 let těžby, během kterých chce potřebné razítko k úplnému vytěžení získat.

Hrozba žaloby u soudního dvora EU

Liberecký kraj ale šestiletou licenci označil za nezákonnou. Polské úřady ji vydaly, aniž by přihlédly k námitkám z české strany. Podle hnutí Greenpeace by za to mohla česká vláda Polsko žalovat u Evropského soudního dvoru. Vedení PGE ale odmítá, že se teď v dole těží ilegálně.

„Splňujeme unijní směrnice o ochraně životního prostředí, uzpůsobujeme naše elektrárny a doly stále přísnějším normám, podnikáme na základě legálně udělené licence a veškeré naše aktivity jsou zákonné. Zrušení těžby uhlí není možné z technických, ekonomických ani sociálních důvodů. Navíc požadavek české strany na zrušení licence s cílem uzavřít Turów do deseti let je neopodstatněný. Zvlášť, když v našem sousedství, tedy v Česku a hlavně v Německu, jsou v provozu podstatně rozsáhlejší doly hnědého uhlí,“ sdělil Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE.

Hrozba ztráty vody

Liberecký kraj se ale kvůli pokračování těžby obává ztráty podzemní vody na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku. Důl se má totiž rozšiřovat směrem k českým hranicím. Obavy jsou i z prašnosti a hluku.

„Mrzí mě, že se PGE rozhodla iniciovat tuto petici. Ale je jasné, že se brání. Právě se dostavěl nový blok elektrárny, který stál spoustu peněz, takže je jasné, že se budou snažit o co nejdelší možnou těžbu. Stejně tak jdou pochopit obavy o ztrátu pracovních míst. Samozřejmě, právo podepsat petici má každý. Ale my pořád čekáme ze strany PGE na seriózní jednání a toho se nám, bohužel, pořád nedostává,“ okomentoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Jak se Evropská komise k oběma peticím postaví, zatím není jasné. V květnu už ale podporu české straně vyslovil předseda Evropského parlamentu David Sassoli a další europoslanci.