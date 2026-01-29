Odešla z azylového domu, děti dala známému. Policie hledá ženu z České Lípy

Kriminalisté pátrají po čtyřicetileté Pavle Vorlíčkové z České Lípy. Matka dvou dětí odešla v pondělí 26. ledna z azylového domu s tím, že si musí něco zařídit. Své dva nezletilé syny odvedla ke kamarádovi, aby je pohlídal. Od něj si je však už nevyzvedla a do současnosti o sobě nikomu nepodala žádnou zprávu.
Českolipští kriminalisté vyhlásili v tomto týdnu pátrání po 40leté matce dvou...
Českolipští kriminalisté vyhlásili v tomto týdnu pátrání po 40leté matce dvou nezletilých dětí Pavle Vorlíčkové. | foto: Policie ČR

Pohřešovaná žena je 170 až 175 centimetrů vysoká, středně silné postavy. Má hnědé oči a středně dlouhé, plavé vlasy odbarvené na blond.

„Při odchodu z azylového domu Jonáš v České Lípě, ve kterém v poslední době se svými dětmi žila, měla na sobě tmavý, dlouhý kabát a modré rifle,“ uváděj policisté v databázi pohřešovaných osob.

Ženu naposledy viděli v Praze v pondělí 26. ledna kolem poledne a podle dostupných informací měla v úmyslu odjet autobusem zpět do České Lípy.

„Pokud jste pohřešovanou ženu od ranních hodin dne 26. ledna viděli a nebo ji potkáte, informujte nás o tom prosím na lince 158,“ žádají policisté.

