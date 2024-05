Bezcenné tisky vydával za olejomalby, za podvrhy měl malíř inkasovat miliony

Skutečnost, o jak rozsáhlý podvod může jít, dokládá rozšiřující se sbírka portrétů i ženských aktů z dílny Alexandra Pavlova, na nichž po letech majitelé obrazů pozorují blednoucí místa či barevné nesrovnalosti. Někteří dokonce pomocí technologií na rozpoznávání obrázku našli na internetu fotky, které se takřka shodují s obrazy, které si doma vystavili a o nichž věřili, že jsou jedinečné. I proto za ně byli ochotni zaplatit desetitisíce korun. Sám autor se ke zjištění vyjadřovat nechce.

„Nedivím se, že laik a ‚nemalíř‘ nepoznal tisk od originálu a pouze obdivoval dokonalou techniku malby. Tisky se často schovávaly pod silnou vrstvou malby, kde byly vidět tahy štětcem. Do některých obrazů i zasáhl barvou,“ popisuje Janovský. Při pohledu zblízka poznal, že jde o tisk na papíru evokující plátno, nalepený na překližce.

„Pak se ukázalo, že od jednoho obrazu dělal i více kopií a ty se postupně začaly díky tomu příspěvku scházet,“ dodává Janovský. Nejprve ho napadlo, že k tomu dochází jen chvíli, že se mohl Pavlov dostat třeba do svízelné situace. Pak se ale setkal s tiskem, který prezentoval jako obraz už v roce 2018. „Došlo mi, že tak může jednat roky a těch lidí bude hodně,“ pokračuje Janovský.

Autor podvrhů mlčí

Nyní se kupci z celého Česka sdružují a podávají trestní oznámení. Policie vyzvala Pavlova, aby příští týden přišel podat vysvětlení. „Na základě doporučení mého advokáta a z bezpečnostních důvodů mé rodiny, která s tím nemá nic společného, se prozatím nějak moc nebudu vyjadřovat konkrétně,“ reaguje Pavlov, jehož webové stránky a instagramový účet jsou mimo provoz. Na Facebooku částečně uzavřel svůj profil a omezil komentáře uživatelů. Ne všichni považovali nařčení Janovského za pravdivé a kromě samotných kupců údiv neskrývali ani kolegové malíři.

Některé obrazy vlivem času zbledly a vyšisovaly se, jinde převládá modrá nebo jsou flekaté. Pomocí lupy lze podle Janovského vidět pigmenty z tiskárny.

„Myslím, že důkazy jsou jasné a lidé se sami přesvědčují a chodí ke znalcům. Co vím, tak přibližně ze sta obrazů se prozatím nenašla jediná olejomalba,“ vypočítává Janovský, který prý otálel se zveřejněním svých zjištění i kvůli tomu, že měl s Pavlovem v minulosti konflikt a obával se, aby se to neobrátilo proti němu. Nařčením, že jde o mstu nebo konkurenční boj, se nevyhnul. Že se jeho zjištění zakládá na pravdě, redakci iDNES.cz potvrdil restaurátor a akademický malíř Martin Martan.

Dosud se zaobíral dvěma obrazy, jejichž autorem má být Alexandr Pavlov. Při nedestruktivním průzkumu je prohlédl v UV světle a pod mikroskopem zkoumal barevnou vrstvu. Zběžná prohlídka odhalila, že místo nánosu barev dílo obsahuje tečky. „Je to tisk, reprodukce provedená na plátěné podložce, která je údajně vydávána za olejomalbu,“ shrnuje Martan. Poukazuje také na pravidelné rozostřené pozadí obrazu, kterého si laik nemusí všimnout. „To není štětcem proveditelné,“ zdůrazňuje.

Dalším varovným signálem bývá podle něj třeba to, jestli se barva z vršku plátna dostala štětcem do mezer mezi vazbou plátna. „Když se při malbě nanáší barva, vznikají určité struktury. Na jednom z těch dvou obrazů, co jsem tu měl, napodobuje autor ty struktury v laku, což je patrné v UV světle. Mně prošlo rukama hodně falz, kde bylo vidět, že se na nich lidé opravdu nadřeli, ale že by si to někdo nechal natisknout, to je úplně k smíchu,“ podotýká Martan, který se posuzováním pravosti uměleckých děl zabývá přes 25 let.

Disponuje mimo jiné i technikou na infračervenou reflektografii, s jejíž pomocí pronikne do určité hloubky pod barevnou vrstvu a zjišťuje, co je pod ní. Může tak objevit například přepsanou signaturu původního autora nebo podkresby, které prozrazují, jak stavěl svou kompozici. Této metodě podrobí restaurátor díla Alexandra Pavlova v následujících dnech. „Potřebuji exaktní výsledky,“ dodal.

„Celý obličej vyrudl jako plakát“

Andrea Moldrzyková zakoupila v roce 2021 od diskutovaného malíře dva obrazy. Jeden nazval Slepá spravedlnost. Je na něm vyobrazená žena držící misky vah, stál 25 tisíc korun. Na druhý obraz, jenž představuje muže s lanem nad nahou klečící ženou, dostala slevu. Údajně se poškodil na výstavě, vyšel ji proto „jen“ na 24 tisíc korun. Koupi nekonzultovala se znalcem.

„Při koupi mne to vůbec nenapadlo. Na fotografiích jsem viděla Pavlova, že obraz maluje. Prezentoval se jako hyperrealistický malíř, měl výstavy, tak jsem neměla důvod mu nevěřit. Nyní jsem zašla za restaurátorem, který mi potvrdil tisk,“ říká jedna z desítek podvedených žen.

Kdyby věděla, že jde o tisky, nikdy by si je nekoupila. „Nejspíš si už nekoupím žádný obraz. Chtěla jsem je mít jako investici a že po mně mé děti něco zdědí. Nejsem tak movitá, abych si koupila jiné obrazy,“ svěřuje Moldrzyková. Už se obrátila i na policii ve víře, že malíř ponese patřičné následky.

Trestní oznámení pro podvod podala i Jana Šorfová. V roce 2018 si za 6 800 korun u Pavlova objednala portrét svého vnuka. Na olejomalbu čekala sedm měsíců. Když pátrala po termínu doručení, dostalo se jí odpovědi, že obraz kurýrní služba ztratila. Nakonec si pro něj za malířem dojela osobně. Další obraz koupila přes internet za 19 tisíc korun. Obě díla po letech ztratila původní barvu.

„Vnuk dopadl úplně nejhůř, celý obličej vyrudl jako plakát. Mám fotku před šesti lety a fotku teď, rozdíl je značný. Pod lupou jsou vidět pixely z tiskárny. Nechce se mi vyhazovat peníze za soudního znalce, aby mě ujistil, že mám jen zalakovaný plakát,“ konstatuje Šorfová.

Další poškozenou Janu Čehovskou stála zkušenost s Pavlovem 56 tisíc korun. V říjnu 2020 mu je prý zaslala na účet, výměnou měla dostat dvě díla nazvaná Tam na druhém břehu řeky Styx. Prodej probíhal na bázi přátelské domluvy, poslání obrazů hodnotí jako zdlouhavé. „Došly mi v říjnu 2021 po mnoha urgencích,“ vzpomíná Čehovská. Znalcem je tenkrát prohlédnout nenechala. K tomu došlo až nyní, když vypluly na povrch pochybnosti o malířově práci.

„Minulý týden jsem navštívila restaurátora, který nemá status soudního znalce, a ten po průzkumu obrazů, který netrval dlouho, zkonstatoval, že je to velmi odfláknutý tisk,“ sdělila žena redaktorce iDNES.cz. Negativní zážitek ji natolik ovlivnil, že už nevěří pravosti obrazů jiných současných malířů.

„Je to hrozný pocit být takto podveden člověkem, který měl řadu výstav v republice a údajně i po světě,“ míní. Odhaluje zároveň existenci seznamu, který eviduje dosud přihlášené podvedené lidi. „Je nás už přes třicet kupujících za částku vyšší než dva miliony,“ žasne Čehovská.

Nechápu, že to lidé z galerií nepoznali, říká odborník

Odborníkovi na současné umění Tomáši Doležalovi procházejí pod rukama desítky děl denně.

Zfalšovaný tisk Alexandra Pavlova, který se k němu dostal, prý identifikoval takřka ode dveří. „Byl to naprosto holý a nejobyčejnější tisk, neodborně nalepený na desce, byly v něm bubliny. Šílenost,“ pohoršuje se Doležal. Další dílo, které od stejného autora viděl, už bylo propracovanější.

V tisku byly patrné drobné zásahy, čárání. Kvůli silné vrstvě laku nebyl tak snadno odhalitelný. Přesto ho šokuje, že mohl Pavlov vystavovat v galeriích, aniž by ho někdo odhalil. „Nechápu, jak to odborníci z galerií mohli nepoznat. Lidé tomu pak věří. Když dostanete malíře na výstavy a poskytnete jim prostor, lidé je začnou víc brát a jejich díla začnou kupovat. Galerie jsou základ úspěchu malířů. Jak mohly nechat uspět někoho, kdo neumí malovat, nepochopím,“ krčí rameny Doležal.

Mnohé lidi podle Michala Janovského tato neblahá zkušenost vycvičí v ostražitosti, slovo „hyperrealismus“ nyní mohou vnímat skoro jako prosté slovo. „Je to těžké, když se snažíte malovat něco, co vypadá jako fotka. Čert aby se v tom vyznal, zda kupujete fotku, nebo obraz,“ uzavírá českolipský malíř.