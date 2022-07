Zauzlovanou plastiku k poctě Masaryka v Turnově odmítli, je moc kontroverzní

Zastupitelé neodsouhlasili vítězný návrh výtvarníka Petra Valera nazvaný Pravda roste s námi. Plastika připomínající na první pohled zauzlovanou tkaničku nebo potrubí pnoucí se vzhůru byla podle některých zastupitelů příliš nečitelná a kontroverzní.

„Je mi líto, že se nám nepodařilo zastupitele přesvědčit. Asi to má tak v demokracii být,“ sdělil starosta Tomáš Hocke, kterou doufá, že se poctu TGM podaří realizovat dalším generacím. Novou soutěž Turnov vypisovat podle něj nebude.

Pro realizaci plastiky hlasovalo osm zastupitelů, deset ji nechtělo a pět se zdrželo. Vítěznou plastiku nepodpořili například turnovští Piráti. Podle zastupitele Davida Schindlera nemusí dílo připomínající státníka být zrovna socha na koni. „Ale neměla by to být nějaká tasemnice, kdy si musím přečíst ceduli, abych věděl, co to je,“ vysvětlil zastupitel.

Podle hodnocení poroty by ale očekávatelné ztvárnění památníku bylo prohrou a jen by rozmnožilo kult osobnosti nadužívanou formou.

„Většina děl, kterou dnes považujeme za součást naší pokladnice a která jsou něčím nadčasová a výjimečná, ze začátku vyvolávala pejorativní reakce,“ vyjádřil člen poroty, sochař Pavel Karous.

Neobvyklá forma by podněcovala fantazii

Ten oceňuje právě atypickou formu díla nutící diváka k zamyšlení. Primárně členové poroty u plastiky hodnotili neotřelý Valerův přístup k řešení zadání, které se vztahuje k Masarykovu filozofickému a politickému zápasu o poznanou pravdu a ochotu se za ni vždy veřejně postavit.

Zastupitelům se nepodařilo vybrat ani z dalších tří návrhů, protože ani jeden nedostal kýžených čtrnáct hlasů. Soutěž na návrh plastiky k poctě našeho prvního prezidenta vyhlásila turnovská radnice loni. Dostala 25 návrhů, z nichž porota vybrala čtyři do závěrečného kola.

Na vytvoření plastiky město vyčlenilo až dva miliony korun, na odměny za nejlepší návrhy mělo připraveno 200 tisíc korun. Pomník věnovaný Masarykovi má připomínat 100 let od návštěvy T. G. M. Turnova 17. září 1922.