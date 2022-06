Pes se dávil návnadou z drátu, majitelka zvíře na poslední chvíli zachránila

Důmyslná návnada ohrozila dvanáctiletého Jack Russel teriéra jménem Eff minulé úterý dopoledne v ulici Josefa Hory na sídlišti Mšeno. Jeho majitelka ho v té době venčila ještě spolu s druhým psem.

Když jí Eff zhruba na dvě minuty zmizel z dohledu, začala ho hledat a volat na něj. Podezřelé jí bylo, že na ni zareagoval až po nezvykle dlouhé době. Když se konečně vynořil z křoví, trčel mu z tlamy silný klacek, kterým se dávil.

„Mladá žena se mu ho snažila šetrně z ústní dutiny vytáhnout, ale snadné to vůbec nebylo. Nešlo o obyčejný kus klacku, na jeho konec totiž někdo připevnil drát s ostny a na něj přivázal kus masa. Pes masovou návnadu zhltl a tím se chytil do pasti. Když se chtěl jejího zbytku zbavit, dostával se drát dál a dál do jeho trávicího ústrojí,“ popsala situaci policejní mluvčí Ivana Baláková.

Jen díky velkému štěstí se ženě podařilo návnadu z jeho útrob vytáhnout ven, aniž by přitom utrpěl zranění.

„Takové štěstí ale nemusejí mít další psi, kteří s touto nástrahou přijdou do kontaktu. V krátké době jim hrozí udávení a nebo jim majitel při poskytování pomoci může nechtěně ublížit při vytahování drátu ze zažívacího traktu,“ přiblížila Baláková.

Případem se nyní zabývají policisté. „Ačkoliv v tuto chvíli víme jen o jednom takovém případu, doporučujeme pejskařům, aby byli obezřetní a své chlupaté mazlíčky měli pod větší kontrolou, a to zejména na sídlišti Mšeno. Pokud podobnou návnadu objevíte, informujte nás o tom,“ dodala mluvčí.