Pendleři se obrátili na saskou vládu. Opakuje se uzavření hranic, zlobí se

Dva testy na covid-19 týdně na vlastní náklady. Od pondělí chce Sasko zavést omezení pohybu, které se tentokrát dotkne i takzvaných pendlerů. Tisícům lidí dojíždějícím za prací za hranice své země tak způsobí obrovské komplikace.



Svou situaci se rozhodli pendleři vysvětlit saské ministryni sociálních věcí Petře Köppingové prostřednictvím otevřeného dvojjazyčného dopisu.

„Opatření při jarní vlně pandemie, v podobě uzavření hranic, bylo pro mnoho z těchto lidí zcela zdrcující. Způsobilo krácení příjmů za práci, ztrátu pracovní příležitosti či dokonce rozdělení rodin. Slova politiků o tom, že se toto nesmí opakovat, pro ně představovala alespoň částečnou morální úlevu,“ uvádí se v dopise, pod který se podepsala více než stovka lidí žijících v příhraničí.

Poplatek jen zřídka platí zaměstnavatel

Podle iniciátorů dopisu znamená povinnost hradit si na vlastní náklady testování de facto uzavření hranic. „Poplatek jen zřídka platí zaměstnavatel,“ upozorňují. „A lze jen těžko předpovídat, jak budou nastalou situaci řešit a jak toto ve výsledku dopadne na zaměstnavatele a potažmo na celý saský příhraniční region,“ píše se dále v dopise.

Problém je podle jeho signatářů také v tom, že na rozdíl od podniků pro ně neexistuje žádná kompenzace. Podle jednoho z iniciátorů dopisu, Roberta Pradeho, všichni do poslední chvíle doufají, že nařízení saská strana zmírní.

„Momentálně probíhají jednání mezi Hospodářskou komorou a saskou vládou,“ říká Prade, který žije v Žitavě, ale pracuje v Liberci. Jak by situaci řešil, netuší. „Objednal jsem se na antigenní testy. Jestli mi je uznají, nevím. Není ještě přesně dané, jak se testovat,“ pokračuje Prade, který vede v Liberci Azylový dům Speramus a působí i jako městský zastupitel.

Pendler zaplatí 240 eur měsíčně

V podobné situaci je i Zdeněk Úlehla, který z Žitavy dojíždí pracovat do Divadla F. X. Šaldy čtyřikrát až sedmkrát v týdnu.

„Problém vidím ve zjevné diskriminaci části pendlerů, kterým nezavřeli provozovny. Tedy zaměstnanců, kteří na rozdíl od těch, kteří jsou plně nebo částečně kompenzováni a jsou doma, proti těm, kteří musí do práce. Ti jsou za to reálně postiženi nejenom komplikací, že musí dvakrát týdně na test, ale i tím, že jim nic kompenzováno není. To je nepoměr, který naštve,“ zlobí se Úlehla, který otevřený dopis také podepsal. Podle něj stojí v Sasku antigenní rychlotest kolem 30 eur.

„Takže každý pendler by měsíčně zaplatil kolem 240 eur, to je v přepočtu cca 6 300 korun,“ dodává. Řada pendlerů podle něj také v Německu platí daně a odvádí sociální i zdravotní pojištění.

Podle Pradeho neočekávají, že by saská vláda na dopis zareagovala. „Je to spíše další příspěvek k tlaku, který vyvíjí další organizace,“ vysvětluje Prade.

Epidemická situace v Sasku je jedna z nejhorších v celé spolkové republice. Země zpřísnila podmínky pro nově příchozí už na konci loňského roku. Lidé se při vstupu do Saska musí prokázat negativním testem, který není starší než 24 hodin.



Už dříve zavedla saská vláda povinnou desetidenní karanténu pro všechny příchozí z rizikových oblastí, do kterých spadá i Česká republika. Podle ČTK v nejbližších dnech Sasko nepočítá s uvolňováním restrikcí.