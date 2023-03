Děti trápí noční můry a neodbytné vzpomínky, řekli znalci v kauze pedofila

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie v létě 2022 posuzovali šest dětí, v té době jim bylo mezi čtyřmi a jedenácti lety. Odborníci zjistili, že některé z nich trpí posttraumatickou stresovou poruchou, nejstarší jedenáctileté dívce obžalovaný těžce ublížil na zdraví. Podle psychologa Štěpána Vymětala je pravděpodobné, že toho zažila víc, než o čem byla ochotná mluvit.

„Kolegyně Alena Gayová u ní konstatovala posttraumatickou stresovou poruchu. Pachatel využil psychické a fyzické bezbrannosti nezletilé, která vyplývala z převahy dospělé osoby. Vzhledem k nízkému věku byla po všech stránkách nedostatečně vyspělá. Nemohla vyhodnotit a dostatečně projevit vůli a dát jednoznačně najevo svůj nesouhlas s jeho jednáním, kterému nerozuměla,“ shrnul psycholog během videokonference.

Zážitky měly dopad na emoční vývoj

Obdobné závěry vyvodili znalci i u dalších posuzovaných dětí. Většinu z nich zážitky s obžalovaným negativně poznamenaly a měly dopad na jejich osobnostní a emoční vývoj, možná i celoživotně.

Oproti tomu nejmladší z dětí bylo podle znalců natolik nezralé, že nemohlo zážitky chápat. Čtyřleté děvče závažnosti celé situace nerozumělo, proto se u holčičky nevyvinulo trauma.

„Vzhledem k věku dítěte může na čin zapomenout, ale nemůžeme vyloučit ani to, že se v průběhu času ještě objeví,“ upozornil psycholog. Obžalovaný Jan R. se při předchozích soudních jednáních k zneužívání dětí částečně přiznal.

Názory znalců na to, jaký k němu děti mají vztah, se od výpovědí svědků lišily. Podle svědků se zneužívané děti na Jana R. ptaly, projevovaly mu náklonnost. Psycholog přitom během vyšetření vypozoroval pravý opak – při zmínce o obžalovaném převažovaly obavy a strach.

Rodiče dívce nevěřili

Soudce předvolal také otce dětí, které obžalovaný hlídal, když si potřebovali s manželkou vyřídit nákupy nebo si odpočinout. Nejstarší dívka se jim prý doma svěřila, že se ji pokoušel obžalovaný osahávat. Rodiče jí ale nevěřili. Vydali se za Janem R. a jeho ženou, která prý neměla o jeho minulosti, kdy byl za znásilnění odsouzený, ani ponětí. Zeptali se, jestli jejich dcera mluví pravdu.

„Oba řekli, že o tom nevědí, že si to dcera vymýšlí. Pak jsme to už neřešili. V té době měla hodně velké výchovné problémy, lhala a zapírala. Nechtěli jsme věřit tomu, že by toho byl schopný,“ řekl svědek.

Rozsudek v případu Jana R., kterého může soud za znásilnění dítěte a výrobu dětské pornografie poslat do vězení na pět až dvanáct let, má padnout 4. dubna. Strany přednesou závěrečné řeči a očekává se vyhlášení rozsudku.