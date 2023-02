O děti jsem se jen třel penisem, tvrdí před soudem liberecký pedofil

Podle spisu obžalovaný děti rovněž fotil nahé a nutil je přitom simulovat soulož. Podle znalců jim tím způsobil nenapravitelné poruchy psychiky s doživotními následky.

Za dvě znásilnění už byl přitom v minulosti odsouzen, v roce 2007 zneužil třináctiletou školačku a ani ne rok poté jedenáctileté děvče. Za to si odseděl sedm let ve vězení a prodělal ochranné sexuologické léčení.

Sám však přiznal, že léky, které měl brát, z lenosti vynechával. Podle tehdejších sexuologů je Jan R. pedofil s patologickou sexuální agresí. Nyní mu hrozí až 16 let vězení.

V obžalobě stojí, že děti znásilňoval doma v Liberci, ale také v garážích, kde měl uskladněné nářadí, nebo na dětském táboře a také ve skautském středisku. To si pronajal pro potřeby spolku Děti ráje železnice, který s manželkou založil.

Právě pod pláštíkem tohoto modelářského kroužku se měla většina zneužití odehrát. Jan R. u soudu šokoval přítomné, když zpochybnil většinu činů, které mu obžaloba klade za vinu a které sám v přípravném řízení přiznal.

Proč nyní vypovídá jinak než před rokem, nedokázal uspokojivě vysvětlit. Připustil jen několik skutků, ostatní bagatelizoval a dokonce se snažil vinu hodit na děti samotné.

„Nechci to házet na ni, ale já se probudil v posteli, ona seděla na mně a pokoušela se moje přirození dostat do svého konečníku. Naplácal jsem jí zadek, že to se nedělá,“ hájil se Jan R.

U dalších znásilnění polemizoval s tím, že do dětí nepronikl, ale pouze se o ně třel penisem do vyvrcholení. V případě pořizování pornografických videí a fotek pak argumentoval, že je natočily samy děti bez jeho vědomí. „Ono se těžko prokazuje, že ty děti se fotily samy mým telefonem,“ krčil rameny obžalovaný.

Znásilnění chlapce odmítl

Při jeho výslechu státní zástupkyně Iva Plšková musela několikrát znechuceně odvrátit pohled, například když zlehčoval, že na dětech svými činy zanechal následky.

„Nesouhlasím se závěry znalců, že děti trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Vždyť ona (znásilněná dívka) mě měla nejradši, a je to tak dodnes. Sama řekla, že by za mnou chtěla jít. I ostatní děti se na mě ptají,“ líčil před soudem Jan R.

Fakt, že análně znásilnil svého šestiletého autistického a retardovaného synovce, u soudu odmítl. „Jsem heterosexuální,“ zdůraznil. Několik skutků ale přiznat musel. Například když musel popsat, jak znásilnil šestileté děvče v garáži. I tento skutek ale zlehčoval.

„Zkoušel jsem na ní anální soulož, ale bolelo ji to. Tak jsem přestal a jenom třel svoje přirození o její a pak jsem se udělal. Ptala se, co to je, řekl jsem, že asi voda,“ řekl bez emocí v hlase.

Další z dívek podle obžaloby zneužil dokonce v přítomnosti dalších. Sám u soudu přiznal, že spal spolu se třemi děvčaty v posteli, jedné stáhl kalhoty od pyžama a zezadu na ni zalehl a uspokojil se, aniž by ostatní vzbudil. „Vždyť já ji mám svým způsobem pořád rád,“ naznačil, když popisoval svůj vztah ke zneužitým dětem.

Dětské porno se prý stáhlo „samo“

Vyvinit se pokoušel i z trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Kriminalisté u něj našli tisíce souborů dětského porna. Jeho přítomnost v počítači vysvětlil velmi svérázně: „Klikl jsem na nějaký odkaz, který mi přišel mailem do spamu. Pak se to začalo samo stahovat do počítače.“

Soud s Janem R. bude u libereckého soudu pokračovat ještě ve čtvrtek. Jeho případ MF DNES mapuje už od okamžiku, kdy jej policisté loni poprvé obvinili. Tehdy pracoval jako technik montující kamerové systémy do bytů.

Už tehdy se začala množit svědectví lidí, kteří si povšimli na chování Jana R. jistých nezvyklostí. „Byli jsme na koupališti. V dětském brouzdališti byla spousta malých dětí. Všimla jsem si nějaké postavy skrčené za křovím, jak děti pozoruje. Šla jsem se podívat a viděla jeho. Byl dost zaskočený. Teď mi to do sebe zapadá,“ svěřila se žena, která byla i svědkem, když policisté muže přivedli k domovní prohlídce.

MF DNES nakonec vypátrala dvě již dospělé ženy, na které Jan R. před lety sexuálně zaútočil a které se o svém zážitku svěřily vůbec poprvé. „Hráli jsme si s partou na schovávanou. Mně bylo deset, jemu sedmnáct. Dostihl mě ve křoví, kde se na mě vrhl. Popadl mě a začal ze mě strhávat oblečení. Když jsem začala křičet, ucpal mi ústa otevřenou dlaní a řekl jen: ‚Neboj, bude se ti to líbit.‘ Když si začal sahat tam dolů, vysmekla jsem se mu a utekla,“ vzpomněla Lucie na 16 let starý incident.

Ten samý rok se ji podle jejích slov pokusil zneužít ještě jednou. „Byl to stejný scénář. Já seděla na stromě a on za mnou vylezl. Nebylo kam utéct. Přitiskl se na mě a sahal mi tam dolů, chtěl mi strhnout kraťasy. Já křičela a kopala, až jsem přišla o botu. On ztratil rovnováhu a já stihla utéct,“ popsala žena.

Ještě ten samý rok se tehdy sedmnáctiletý Jan R. měl podle dalšího svědectví pokusit znásilnit i tehdy osmiletou Martinu Š. z Liberce. Využil její důvěry, když ji během nemoci hlídal, zatímco její rodiče byli v práci.

„Byl pro mě jako starší bratr. Trávili jsme spolu volný čas. Ten den jsme hráli nějaké videohry. Posadil si mě na klín. A začal mi sundávat kalhotky,“ vzpomíná. „Já utekla do postele pod peřinu, což dnešní optikou nebyl nejlepší nápad. Nalehl na mě a pokusil se do mě strčit penis, což se mu ale nepodařilo,“ líčí.

Útočníka podle svých slov kopla bolestivě do slabin, čímž zastavila jeho sexuální apetit. Se svým zážitkem se bála komukoliv svěřit, neboť z Jana R. měla strach. Odvahu našla až ve chvíli, kdy byl ve vězení.

„Mému otci, který ho konfrontoval, řekl, že ta druhá dívka to po něm chtěla a furt za ním lezla, tak jí chtěl vyhovět. Stavěl to tak, že je to chyba dětí,“ přibližuje Martina Š. Obdobně nyní vypovídá Jan R. i před soudem.