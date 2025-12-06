Novinky v parkování u liberecké univerzity: jen pro rezidenty či za poplatek

„Zřízením modré rezidentní parkovací zóny a usměrněním parkování v Bendlově ulici a okolí vznikne 113 parkovacích míst,“ přiblížila mluvčí města Jana Kodymová. V ulicích Čížkova a Studentská pak kromě rezidentů zaparkují i ostatní řidiči, a to za poplatek.
Změny se týkají i Fibichovy ulice. „Nově tam bude v týdnech od října do května parkování zdarma tak, aby byla možnost odparkovat auta na parkovacích plochách, které byly v těchto místech právě v tomto období prázdné,“ vysvětlil náměstek primátora pro územní plánování Adam Lenert s tím, že změny vycházejí z podnětů tamních obyvatel.
Problém s parkováním tam měli i samotní studenti univerzity. Za parkování ve Fibichově ulici tak budou řidiči nově platit od června do září každý den, po zbytek roku jen o víkendech. Cena za parkování zůstane stejná, a to padesát korun za hodinu a maximálně 150 za den.
„V rámci zřízení parkovacích stání probíhá majetkoprávní vypořádání pozemku pod parkovištěm ve Studentské ulici s Technickou univerzitou v Liberci,“ doplnila Kodymová, podle které připravuje úpravu parkovacích míst na svých pozemcích i univerzita.