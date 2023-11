Parkovací dům vymyslel kraj kvůli místům pro úředníky, říká kritik z opozice

První řidiči zaparkují v novém parkovacím domě u sídla Libereckého kraje od ledna 2024. Pro lidi, kteří nejsou zaměstnanci úřadu, bude k dispozici sto míst. Hejtman nevylučuje, že by se mohla šestipodlažní budova za 246 milionů korun otevřít i dřív, například v době předvánočního shonu.

Kraj si převezme stavbu, kterou finišuje sdružení firem Metrostav DIZ a OHLA ŽS, druhý prosincový týden. „Předpokládám, že když převzetí proběhne normálně, tak dům otevřeme samozřejmě dřív. Máme problém se zasmluvněním služby na nabíječky, není to úplně jednoduché. Nejpozději se otevře prvního ledna,“ sdělil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

O tom, kolik přesně úředníci a veřejnost za parkování budou platit, se jedná. Parkovné se ale nemá lišit od toho v okolí. „Máme povinnost držet ceny, které jsou v okolních parkovacích zónách, to znamená, že se přizpůsobíme i ceně, která je nově stanovena statutárním městem Liberec,“ poznamenal Půta. Nemá podle něj smysl, aby nabízeli nejlevnější parkování, ale ani dražší – to by nikdo nevyužíval.

„Ceny budou podobné jako u P+R v Pastýřské ulici v Liberci,“ upřesnil mluvčí kraje Filip Trdla. V ideálním případě tu budou parkovat i návštěvníci botanické a zoologické zahrady, kde se ve špičkách kumuluje hodně lidí. Z centra Liberce, kde by zanechali svůj vůz, by mohli do Lidových sadů dojet tramvají.

Celkově nabídne dům, který se stane součástí parkovacího systému ve městě, 244 míst. O ně se podělí krajští úředníci, návštěvy a veřejnost. Digitální cedule, na které jsou řidiči v Liberci zvyklí, je budou nově informovat i o počtu volných míst v parkovacím domě.

Úplný nesmysl, zní kritika

Stavbu kritizuje liberecký opoziční zastupitel Jindřich Felcman: „Tady se kvůli 30 parkovacím místům pro úředníky vymyslelo, že se postaví parkovací dům pro 244 míst. Pro úředníky bude 144 míst, přidalo se k tomu 100 míst pro veřejnost, což je úplný nesmysl, protože je to v centru města vedle ohromného parkovacího domu v OC Forum. Je to další závlek aut do centra nešťastný pro Liberec.“

Výsledná cena parkovacího domu se vyšplhala na 246 milionů korun i s DPH, kraj se zhotoviteli uzavřel sedm dodatků. „Rozdíl je zhruba 10 až 11 milionů, asi pět procent. Při stavbě tohoto typu to není žádná zásadní částka,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort majetku, investic a veřejných zakázek.

Na navýšení se podepsala sanace podloží, přeložka vodovodu a kanalizace, volba fólie na střechu s delší životností, zabezpečovací systémy nebo kabeláže na nabíječky. V domě bude pět míst pro dobíjení elektromobilů.

„Architektonická soutěž proběhla v roce 2016, projektová dokumentace, která z ní vzešla, odpovídala tehdejším technickým parametrům,“ konstatoval hejtman.

Počátkem tohoto roku kraj rozhodl například o tom, že součástí parkovacího domu budou nabíječky na elektromobily s významně větší kapacitou, než se původně předpokládalo.

„Rozhodovali jsme tak, aby parkovací dům odpovídal té době, kdy se bude otevírat. Abychom nelitovali za pět roků, že třeba na střeše není ta fólie, která vydrží o něco víc,“ vysvětlil Půta.

Na stavbu zanedlouho naváže druhá etapa, kultivace dolního centra Liberce v podobě nové náplavky. O zakázku, jejíž maximální přípustná cena činila 132 milionů korun bez daně, se ucházelo šest zhotovitelů. Ne všichni se ale do částky vešli. Kraj nyní posuzuje jednotlivé nabídky, náplavku by chtěl mít hotovou na podzim příštího roku.

Přestože parkovací dům ještě neotevřel svoje závory, už v něm „zaparkovalo“ první auto. Stalo se tak na začátku letošního roku. Do jedné z jam rozestavěného domu sjelo auto poté, co z něj řidič po dopravní nehodě vystoupil a zapomněl ho zajistit.

V rozestavěném parkovacím domě ‚zaparkovalo‘ auto (12. ledna 2023)