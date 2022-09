Z dolního centra Liberce bude nová čtvrť, auta v ulicích nezaparkují

Ta dnes připomíná vyloučenou oblast na okraji města, přitom jde o lokalitu v srdci Liberce.

Zanedbané místo se má změnit v kreativní čtvrť určenou především mladým lidem, začínajícím startupům, rodinám s dětmi a také těm, kteří nepotřebují mít auto zaparkované přímo u domu.

Čtvrť bez aut byla právě jednou z věcí, kterou vítězné studio re:architekti zaujalo odbornou porotu v rámci mezinárodní soutěže na architektonicko-urbanistickou studii na Papírové náměstí.

„Re:architekti přišli opravdu s radikálním přístupem k parkování, který může někomu připadat na hraně, ale je funkční. Parkovat by se mělo hlavně mimo novou čtvrť. Počítá se s parkovacím domem v dnešní proluce naproti České Besedě a také u bývalé Linserky. K jednotlivým domům si bude moci člověk zajet autem například vyložit nákup, ale následně bude muset odjet pryč. Bude zajímavé, jak se k tomu místní politici postaví, protože dosud se v Liberci razila cesta opačná, autům se dávala přednost,“ uvedl jeden z členů poroty Jindřich Felcman.

Do mezinárodní soutěže se přihlásilo 16 týmů, z nichž komise vybrala následně čtyři do užšího výběru. Studio re:architekti podle členů poroty zbylé ateliéry svým návrhem výrazně předčilo.

„Bylo to opravdu nad mé očekávání. Jejich návrh proměňuje oblast Papírového náměstí na čtvrť s velmi vysokou kvalitou života, velmi zajímavě tam využívají dešťovou vodu, kompozice jednotlivých domů je vymyšlená tak, aby vytěžila hodnotu každé parcely. Nebudou tam žádné výškové domy o sedmi patrech, které by se navzájem stínily. Naopak vše je navrženo tak, aby se i při hustší zástavbě dosáhlo dostatečného oslunění bytů,“ zmínil člen komise a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osamu Okamura.

Podle něj je zajímavý také navržený park pod terasami podél Lucemburské ulice, který bude odkazovat na krajinu Jizerských hor.

Až 400 nových bytů

Re:architekti rovněž do studie zahrnuli úpravu parčíku před Základní školou Barvířská, kde by měla být retenční nádrž v podobě jezírka. Celkem by na Papírovém náměstí mohlo vyrůst až 400 bytů, z toho přes stovku na pozemcích města.

„V navržené uliční síti se počítá s různými průchody skrz obytné bloky, které budou mít také vlastní dvory. Zatímco dnešní zástavba má v okolí Papírového náměstí sedlové střechy, nové domy budou mít střechy rovné, porostlé zelení, které se budou dát využít i jako obytné terasy,“ řekl vedoucí Kanceláře architektury města Jiří Janďourek.

Město teď nechá vítězné studio zpracovat územní studii, což potrvá několik měsíců.

„Pro Liberec je tohle velký krok do budoucnosti. O zástavbě Papírového náměstí se mluví třicet let, teď máme konečně studii, jak by to mělo vypadat. Jednou z prvních věcí by měla být úprava teras nad Lucemburskou ulicí,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Pozemky tam přitom má přes dvacet různých vlastníků. Právě kvůli složitým majetkoprávním vztahům byla dosud nová výstavba dost omezená. Některé projekty jako například obří obytný dům španělského investora v ulici U stoky pak radnice blokovala kvůli přílišné velikosti a nevhodnosti umístění v této sevřené lokalitě.