Jabloň ve válci připomene padlé policisty, vedení Liberce se ale nelíbí cena

Jména budou navíc proložená citáty ze služebních přísah policistů od roku 1870 až do současnosti a veršem z české hymny „V sadě skví se jara květ.“

Sadovou podobu místa zajistí 36 hrušní. Sad ponese jméno vládního rady Dr. Karla Jaroše, který v Liberci vedl v letech 1936 až 1938 státně-bezpečnostní oddělení. V protektorátu pak velel odbojové skupině a pomáhal budovat síť Obrany národa. Nacisté ho popravili v roce 1942 v Berlíně.

„Původně jsme chtěli po Karlu Jarošovi přejmenovat Pastýřskou ulici, kde sídlí policie, ale to by bylo administrativně náročné. Proto nás napadl památník. Obrátili jsme se na Kancelář architektury města, která nám vytipovala tento pozemek,“ vysvětluje Jiří Zavoral, místopředseda Nezávislé odborové organizace Policie ČR v Liberci.

Kromě Karla Jaroše připomene památník i osud deseti dalších příslušníků liberecké policie, kteří padli nebo byli zavražděni v koncentračních táborech za 2. světové války.

„Zároveň to bude i památník všem policistům, kteří ve službě přišli o život po roce 1990. Chceme ukázat, že i policie má své hrdiny. Bude to jediný takový památník v Česku, kromě památníku v muzeu Policie ČR. Bohužel, nepodařilo se nám dohledat, jak to bylo v době Sboru národní bezpečnosti za minulého režimu,“ přiblížil Zavoral.

U knihovny se zatím nic neděje

V plánovaném sadu by tak měly být i informační cedule o osudech jednotlivých policistů a lavičky pro odpočinek. Autorem neotřelého památníku je vizuální umělec Richard Loskot. Zatím se ale s místem u knihovny nic neděje, hotová je jen projektová dokumentace. Přesto policisté věří, že se památník podaří ještě letos realizovat.

„Bylo by to příhodné, protože letos uplyne 100 let od zřízení libereckého policejního ředitelství a také 80 let od popravy Karla Jaroše a Josefa Blažka, což byl Jarošův pomocník v odboji. V Liberci se po něm jmenuje Blažkova ulice u parkovacího domu vedle Fóra,“ řekl Zavoral.

V Radě města Liberce ale zatím plán na sad neprošel. Náklady jsou totiž jiné, než se původně čekalo. „Na začátku se mluvilo o celkových nákladech 1,5 milionu korun a teď je to najednou 3,5 milionu. S památníkem jako takovým problém nemám, ale ta částka mě udivuje,“ řekl radní Petr Židek (ODS).

Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (SLK) za navýšením ceny stojí výsadba 36 stromů. „Jde o hrušně, což jsou medonosné stromy. Tento typ zeleně v centru Liberce chybí. Navíc jde o náhradní výsadbu za jinde pokácené stromy, takže bychom je stejně někde vysadit museli a tohle místo se nabízí.“

Podle Židka by ale bylo vhodné, aby se na financování památníku podílelo i ministerstvo vnitra a Liberecký kraj. „Ministerstvo jsme zkoušeli, jsou tam fondy na památníky, ale kvůli covidu se pak použily jinde,“ dodal Zavoral.