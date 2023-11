O palác u nádraží mají zájem hasiči, hodil by se jim výměnou za základnu

„Rádi bychom ho v budoucnu využili pro případnou směnu s Libereckým krajem,“ potvrdil ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Hadrbolec.

Kraj má o honosný dům velký zájem, a to hlavně kvůli lukrativní poloze v bezprostřední blízkosti jednoho z největších libereckých dopravních uzlů. Zatím pro něj ale nemá možné využití.

Hasiči by tak mohli získat majetek, který by mohli v budoucnu směnit s krajem, a to za integrované výjezdové centrum, které chce Liberecký kraj postavit v průmyslové zóně v Turnově na Vesecku.

Projekt výstavby výjezdového centra se připravuje už pět let. Klíčový je zejména pro hasiče, kteří mají ve čtvrtém největším městě v kraji základnu v Turnově Na Lukách, přímo sousedící s prostorem autobusového nádraží. Místo je ale v zátopové zóně Jizery, a i pětiletá velká voda tak dokáže stanici odříznout od výjezdové cesty a dalších komunikací.

Náklady na stavbu výjezdového centra, které má v jednom areálu spojit hasiče, dálniční policii a záchrannou službu, se odhadují na bezmála tři sta milionů korun. Z toho zhruba sto šedesát sedm milionů představují náklady na novou základnu hasičů.

Přes osmdesát čtyři milionů by pak měla stát základna krajské zdravotnické záchranné služby a bezmála čtyřicet dva milionů zázemí pro dopravní policii. „Projekt už má stavební povolení, počítáme s tím v rozpočtovém výhledu,“ řekl hejtman Martin Půta. Stavba by tak podle něj měla začít v příštím roce.

Jednání začala

Hasiči s nabídkou na získání budovy Skloexportu v Liberci oslovili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Připravujeme odpověď úřadu, ve které jim sdělíme, že máme zájem o převod této budovy, a následně se bude řešit celý proces,“ řekl Hadrbolec.

Mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová potvrdila, že s hasiči jednají. „Jednání doposud nebyla ukončena, a proto nelze sdělovat podrobnější informace,“ uvedla.

Hadrbolec ale nepředpokládá, že by hasiči mohli budovu Skloexportu získat jako svůj majetek ještě v tomto roce. „Musíme se pořádně seznámit s jejím faktickým stavem,“ uvedl ředitel hasičů. Očekává, že převod se uskuteční nejdřív po Novém roce.

Prvorepubliková sedmipodlažní budova Skloexportu na rohu ulic Žitavské a 1. máje byla původně postavená pro daňovou a celní správu. Proslulý exportér českého skla ji získal v době komunistického režimu, firma zkrachovala v druhé polovině devadesátých let.

Prázdný palác chátrá

Státu budova patří od roku 2001, poslední nájemci ji opustili o osm let později. Od té doby je objekt prázdný a chátrá, stát se pokouší areál o podlahové ploše 9 357 metrů čtverečních prodat od roku 2008.

V poslední aukci letos na začátku roku ho ÚZSVM neúspěšně nabízel za přibližně 57 milionů korun.

Jedním z důvodů nezájmu o budovu je to, že podle odhadů potřebuje rekonstrukci za více než půl miliardy korun. Liberecký kraj o budovu Skloexportu projevil zájem už minulý rok na jaře. Možná úprava spočívala v úpravě pro ubytování až pěti set ukrajinských uprchlíků, s ÚZSVM se ale na podmínkách bezúplatného převodu nedokázal domluvit. Podle Martina Půty je případná směna s hasiči výhodnější, kraj totiž nebude svázán podmínkami.